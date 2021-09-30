Maç öncesi basın toplantısında aklınca ben de dahil Fenerbahçeli gazeteci ve yorumcularla dalga geçen Vitor Pereira, hemşehrisi Pedro Martins'in Olympiakos'u karşısında denize döküldü.

Maçlardan sonra "Takım ruhu" - "Önemli olan takım dinamiği" gibi 2 tane ezberlenmiş cümleden başka bir şey kurmayan Vitor Hoca'ya soralım, belki bir gün yine bizimle dalga geçmek ister de arada yanıt verir:

• Sivasspor - Başakşehir ve Olympiakos. 3 tane sert- sıkı savunma yapan takım da seni zorladı. İkisi yendi biriyle de berabere kaldın. Kapalı savunmalara karşı ne gibi bir oyun farklılığın; senin deyiminle "takım dinamiğin" olacak?

• Geçen sene göbekten çok delinen F.Bahçe'yi tespit edip 3 stoperli dizilişe döndün ve ben de bu konuda seni övdüm. Dün göbekten delik deşik ettiler takımını, devreye 1-0 geride girmek büyük şanstı. Kim'in önüne bir dalgakıran daha koymak ve Gustavo'yu daha geride tutup orta alana misal Zajc'ı alıp 3-5-2'ye bile dönmeyi neden düşünmedin? Yoksa "takım ruhu" sadece 3-4-3'de mi oluyor?

• 3 metrelik Oly stoperlerinin ve ön liberolarının içinde Rossi ve Pelkas ne yapabilirdi? Biri fazla değil miydi? Pelkas 10 numara oynasa, Enner - Berisha çift forveti ile 3-4-1-2 başlasan seni kınarlar mıydı?

• "Bazı gazeteciler bazı futbolcuları daha çok seviyor, ondan o sevdikleri futbolcu oynasın istiyor" diye aklınca Rıdvan Dilmen'in Mesut eleştirilerini 'sevgi'ye - 'ilişki'ye bağladın. Peki sen neden Mesut'u bir türlü sevemiyorsun? Porto'daki James Rodriguez, 6 yıl evvelki RvP krizleri gibi bir de Mesut krizi mi istiyorsun? Kimse aklımızla dalga geçip Mesut'un hasta olduğu masalını anlatmasın.

• Kapalı savunmalara karşı ya yetenekle adam eksiltmek lazım ya da hızlı packing paslar atmak lazım. 2. devreye tempolu başlamak istedin ama Attila'nın Pelkas'a; Ferdi'nin Novak'a verdiği 2 packing pasın haricinde bir örnek göremedik. Ekim milli arasında kapalı savunma aşma çalışmaları yaptırdığında basınla da paylaş. Paylaş ki "takım ruhu" cümlesi dışında taktiksel bir şeyler duyalım senden.

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Pedro Martins'in Oly'si Fenerbahçe taraftarından da alkışı hak edip aldı. Masouras maçın adamıydı ama geçen yıl gündeme geldiğinde Erol Bulut'un istemediği Tiquinho Soares mükemmel oynadı. Kim'i bu kadar etkisiz ilk kez gördük.

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F.Bahçe'nin hocası faydasız, kendisini destekleyenler de dahil basın mensuplarını kaybetmek gibi bir sonuç doğuracak gereksiz basın toplantıları düzenlemek yerine kapalı savunmaları aşma çalışmaları yapmalı. Yoksa Antwerp de Frankfurt da burada derinde bekleyip hızlı çıkacaklar ve onlar da kazanacaklar. Ligde de en eç 3 haftaya bu tip takımlar F.Bahçe'yi yenmeye başlar. Bu milli ara Vitor Hocanın geleceği için de önemli.