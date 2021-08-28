Abdullah Avcı, bugüne kadar etik değerlere sıkı sıkıya bağlı, genelde saha içinde kalmaya özen gösteren, milli takıma kadar yükselmiş düzgün bir profil çizen teknik adam imajındaydı. Bu imajı, Trabzonspor'da çalışırken Beşiktaş'tan aldığı yüksek meblağlı tazminat ile örselendi.



Lakin geçtiğimiz yıl devre arasından bu yana Abdullah Hoca'da enteresan bir yeni özellik hasıl oldu. Önce geçen yıl devre arasında Kasımpaşa'nın oyuncusu Fode Koita'yla "Bir takım" konuşmalar yaptı. Kasımpaşa da sözleşmeli oyuncusunu elbette bırakmak istemedi. Koita da Avcı'nın telefonlarından sonra bir takım sakatlıklarını da gerekçe göstererek oynamamaya başladı. Nitekim Kasımpaşa'dan yılda 400 bin Euro kazanan Koita, bu sezon başında 1.4 milyon Euro karşılığında Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Bugün Koita, 3. santrafor durumunda. Avcı'nın isteğiyle, 400 bin Euro kazanan oyuncu için 1.4 milyon Euro verdirildiyse, üstelik Koita'nın menajeri abisi ise ona da her sene başına 100 bin Euro ödendiyse bu işlemden kim zararlı çıktı belli.

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Avcı, bu yeni peydah olan "işleme" özelliklerini bu kez Yusuf Erdoğan'la uyguluyor.

Lakin burada Koita'dan farklı olarak oyuncunun sözleşmesinin bitmesine 6 aydan fazla süre olduğundan Avcı, kanunen de kusurlu. Kasımpaşa ile sözleşmesi süren ve sene sonunda bitecek olan Yusuf Erdoğan'la transfer konuşmak centilmenliğe aykırı hareket değilse nedir? Yusuf, 28 yaşını geçmiş bir oyuncu olsa da sözleşme bitimine 1 yıl kala görüşülmesi TFF talimatlarına aykırıdır. Olası bir şikayet halinde buradan 'hak mahrumiyeti' cezası bile çıkabilir.

Peki, diyeceksiniz ki Trabzonspor Kulübü'nün bu işten haberi yok mu? Başkan Ağaoğlu'nun konuyla ilgili bilgisinin olmadığı öğrenildi.

Yani Abdullah Avcı, başkanını da dikkate almadan sözleşmeli bir oyuncu ile transfer konuşması yapacak cesareti kendinde bulmuş. O zaman bize de "Menajerliğe mi başladın Abdullah Hocam?" sorusunu sorma hakkı doğuyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında taa Özer Hurmacı transferine kadar giden iyi ilişkiler, başkanından habersiz işe girişen hoca yüzünden bozulmaz elbet. Hatta iki kulüp belki Yusuf da dahil alışverişlerine de devam eder. Ama Avcı'nın zaten tartışmaya açılan imajına bir darbe daha vurulmuş olur.