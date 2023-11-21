Serdal Adalı’nın listesi şekilleniyor: Değişimi ilk günlerden hissedeceksiniz

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İzmir'de organize edilen seçim resepsiyonunda siyah-beyazlı kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Serdar Adalı, "Önceki dönemlerdeki gibi bana zaman verin, enkaz devraldım söylemlerim olmayacak. Göreve geldiğimizde değişimi ve yükselişi ilk günlerden hissedeceksiniz" dedi. 'Beşiktaş'ın en ufak başarısızlığa, zaman kaybına tahammülü yok. 4 Aralık sabahı bambaşka uyanacağız' diyen Beşiktaş Başkan Adayı Adalı, "Kazanan Beşiktaş olacak. Beşiktaş'ı yeniden dünyanın her yerinde bilinen, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup rekorlar kırdığı günlerine döndüreceğiz" ifadelerini kullandı. Kendisini destekleyen Beşiktaşlılarla hatıra fotoğrafları çektiren Serdal Adalı, konuşmasının ardından katılımcıların yönelttiği soruları yanıtladı.

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"SÜLEYMAN SEBA ORTAK DEĞERİMİZ"

Kongrede başkanlık yarışı vereceği Hasan Arat'ın kendisini kulübün unutulmaz başkanlarından Süleyman Seba ile ilişkilendirdiğini ifade eden Serdal Adalı, "Onursal Başkanımız rahmetli Süleyman Seba hepimizin ortak değeridir. Biz onun açtığı yolda yürüyen insanlarız" dedi. Süleyman Seba döneminde olduğu gibi sportif, mali ve idare başarı yakalayacaklarını ifade eden Beşiktaş Başkan Adayı Adalı, "Beşiktaş'ta sembolleşecek Rıza, Şifo Mehmet, Metin, Ali, Feyyaz'ların mümkün olabileceğini biz Süleyman Seba'dan öğrendik. Beşiktaş'ın şanlı mazisi bu futbolcularla dolu" şeklinde konuştu.

"ÜÇ SEZONDUR BAŞARI YOK"

Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda Sergen Yalçın ile ligde ve kupada yaşadığı iki şampiyonluktan sonra son 3 sezonda şampiyonluklara ambargo koyması gerekirken erken kırılmalar yaşadığını kaydeden Serdal Adalı, "Hoca değişiklikleri, transferde beklentilerin gerçekleşmemesi sonucu ligde ve Avrupa'da başarısızlık söz konusu oldu. Öncelikli hedefimiz futbol takımını bir an önce ayağa kaldırmak. Transfere ihtiyaç var. Şifo Mehmet hocamız ile birlikte takımı ayağa kaldıracak planları yapmaya başladık. Takımın kalitesini yükseltmek zorundayız. Gerekirse transferleri cebimizden yapacağız. En büyük önceliğimiz sportif başarıdır. Başka şekilde marka değeri ve mali yapının düzelmesi mümkün değildir" dedi.

"STADIN KAPASİTESİ 52 BİN OLACAK"

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, "Stadımızla ilgili çalışmalarımız var. Mimar arkadaşlarla buluştuk, tribünlerde yapılacak değişiklerle ilgili hazırlık yapıyoruz. Koltuk düzeninin değiştirilmesiyle kapasite 52 bine çıkarılacak. Göreve geldiğimizde Süleyman Seba'dan sonra kulübe bir tapu kazandıran ilk yönetim olacağız. Ümraniye'nin tapusu alıp, akademimizi daha çok geliştirecek tohumları atacağız. Ben 20-25 günde başkan adaylığına karar vermedim. Beşiktaş'ın ne zaman ihtiyacı olduysa orada oldum, bugün de buradayım" mesajı verdi.

Adalı, basketbol takımına bir salon projesi için bir sponsorla görüştüklerini, kadın basketbolu ve voleybolunda başarı için gerekli hamleleri yapacaklarını aktardı.

LİSTEDE İKİNCİ İSİM BELLİ OLDU

Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi şekilleniyor. Adalı, daha önce açıkladığı 2. Başkan Metin Keçeli ve Sportif Direktör Mehmet Özdilek’ten sonra Yönetim Kurulu üyesi olarak; Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği Başkanı Mahir Kaplan’ın listesinde olacağını açıkladı.