Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; sunucu Seray Sever, önceki akşam Bebek Sahil'de arkadaşlarıyla akşam yürüyüşü yaparken görüntülendi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Sever, "Hakan biliyorsunuz başka bir kanala geçti. Ben de yeni partnerimle programa devam ediyorum. Bugün de çok güzel bir program oldu" diyerek hızlı tempo yürüyüşüne devam etti.