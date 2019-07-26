Seray Sever'in 'fasulye' açıklaması olay oldu!

Seray Sever, Hakan Hatiopoğlu'nun, "Gülmek bile lüks oldu" sözlerine, "En azından savaş uçakları uçmuyor. Bombalar atılmıyor. Yanında insanlar ölmüyor. İnsanların şükretmeyi bilmesi lazım. İş yok, bilmem ne! Millet işi-gücü de beğenmiyor. Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı, yapacak bir şey yok. Çalışacaksın, ucuz sebze yiyeceksin" ifadeleriyle karşılık verdi.

Seray Sever'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Sever tepkilerin ardından şunları söyledi:

Fasulye konusunu başka yere çekmek isteyen kötü niyetli insanlara prim vermeyin. Bu ülkede yaşıyoruz, ekonomik sıkıntıların farkındayız. Gerçegi izleyin. Sonsuz sevgi ve saygılarımla...

Ben pahalı bir şey yemiyorum. İlla ki ucuzluyor. Karnınızı doyururken mevsim sebzeleri, meyveleri daha faydalıdır. Hem daha makul fiyattadır. Zenginler fasulye yesin, diğerleri yemesin diye bir şey yok. Mevsimi değilse sebzeyi, meyveyi çok pahalıya satıyorlar.