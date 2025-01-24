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        Haberler Bilgi Ekonomi Seranit Granit Seramik ne zaman halka arz olacak, kaç lot dağıtacak, talep toplama tarihleri nedir, hisse fiyatı ne kadar?

        Seranit Granit Seramik halka arz oluyor! Seranit Granit Seramik kaç lot dağıtacak?

        Seranit Granit Seramik halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni onayladığı firmalardan biri olan Seranit Granit Seramik 1.8 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 150 milyon 50 bin lot dağıtacak. Peki, ne zaman talep toplayacak ve hisse fiyatı nedir? İşte, Seranit Granit Seramik halka arzına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:04
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        • 1

          Seranit Granit Seramik, halka arz oluyor. 1.8 milyar TL büyüklük ile borsaya açılmaya hazırlanan firma 150 milyon 50 bin lot dağıtacak. Kazanılacak fonun yüzde 65'lik kısmı borç ödeme için değerlendirilecek kalan pay ise yatırım yapmak için kullanılacak. İşte, Seranit Granit Seramik hisse fiyatı, fon kullanımı...

        • 2

          SERANİT GRANİT SERAMİK HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse değeri 12 TL olarak açıklandı.

        • 3

          SERANİT GRANİT SERAMİK KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma 150 milyon 50 bin lot dağıtacak. Dağıtılacak olası lot miktarı ise henüz açıklanmadı.

        • 4

          SERANİT GRANİT SERAMİK HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?

          Yüzde 65 Finansal borçların ödenmesi.

          Yüzde 15 Makine/ekipman yatırımları.

          Yüzde 10 İnşaat yatırımları.

          Yüzde 5 Satış pazarlama ağının güçlendirilmesi.

          Yüzde 5 Banyo ve mutfak fabrikasına yatırım.

        • 5

          SERANİT GRANİT SERAMİK NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

          Firmanın talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.

        • 6

          SERANİT GRANİT SERAMİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın BIST ilk işlem tarihi açıklanmadı.

        • 7

          SERANİT GRANİT SERAMİK HANGİ BANKALARDA VAR?

          Firmanın hangi bankalarda yer alacağı ileriki günlerde belli olacak.

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