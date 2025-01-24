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        Haberler Dünya Elon Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamlaması Tesla fabrikasına yansıtıldı | Dış Haberler

        Elon Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamlaması Tesla fabrikasına yansıtıldı

        Dünyanın en zengin ismi Elon Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde yaptığı 'Nazi' selamlamasına benzer hareketi Tesla fabrikasına yansıtıldı. Musk, Almanya ve İngiltere merkezli aktivistlerin düzenlediği protestoyu "kirli oyun" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:13
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        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
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        Dünyanın en zengin ismi, ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın müttefiklerinden Elon Musk'ın, Trump'ın yemin töreninde 'Nazi' selamlamasına benzeyen tartışmalı hareketi gündem olmaya devam ediyor.

        SpaceX, Tesla ve X platformunun sahibi Musk'ın 'Nazi' selamlaması bu kez de aktivistler tarafından Almanya'daki bir Tesla fabrikası binasına yansıtıldı.

        Almanya merkezli Center for Political Beauty ve İngiltere'deki Led by Donkeys grupları, Çarşamba akşamı Berlin yakınlarındaki Tesla fabrikasına bir protesto düzenlediklerini duyurdu. Aktivistler fabrikanın üzerindeki Tesla logosunun yanına 'Heil' ifadesini yansıttı.

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        "TESLA ÜRÜNLERİNİ ALMAYIN"

        Led by Donkeys, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Avrupa'da aşırı sağın reklamını yapıyor. Tesla ürünlerini almayın" ifadelerini kullandı.

        MUSK: KİRLİ OYUNLAR

        Center for Political Beauty grubunun kurucusu Philipp Ruch, AFP'ye verdiği demeçte, "Musk, yıllardır Amerikan neo-Nazilerinin yaptığı Hitler selamını verdi" ifadelerini kullandı. Musk ise suçlamaları reddetti, bunları "kirli oyunlar" ve propaganda" olarak nitelendirdi.

        Görüntünün Tesla Gigafactory'ye yansıtılması, Musk'ın Pazartesi günü Trump'ın yemin töreninde yaptığı konuşmanın ardından geldi.

        Musk'ın Almanya'da yasaklanan Nazi selamlamasına benzer bir selamlamayı kullanmasına Avrupa genelinde tepkiler gelmişti; Alman basınında yer alan haberlerde bunun kötü niyetli bir kışkırtma veya aşırı sağ gruplara bir mesaj olduğu yazılmıştı.

        NETANYAHU'DAN MUSK'A DESTEK

        Diğer yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ise dün yaptığı açıklamada Elon Musk'a sahip çıkarak Musk'ın Nazilikle bir alakası olmadığını belirtti.

        Netanyahu, X hesabından Musk'ın "Nazi" olmakla suçlanmasına ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak destek çıktı.

        "Elon, İsrail'in büyük bir dostudur." ifadelerini kullanan Netanyahu, Musk'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'i ziyaret ettiğini hatırlattı.

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