Almanya'da seçim atmosferi sertleşiyor: Anamuhalefet liderinden sınır kontrollerini güçlendirme sözü

Muhafazakâr CDU/CSU ittifakının anketlerde önde giden şansölye adayı Friedrich Merz, Afgan bir sığınmacının Almanya'nın Bavyera eyaletinde iki kişiyi öldürdüğü bıçaklı saldırının ardından, gelecek ay yapılacak seçimlerden sonra şansölye olması halinde sınır kontrollerini güçlendirme ve sınır dışı etme işlemlerini artırma sözü verdi.

Almanya'nın anamuhalefet lideri, Bavyera'nın Aschaffenburg kentinde meydana gelen saldırı gibi saldırıların 'normal bir olay' haline gelmesine izin vermeyeceğini söyledi.

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Merz, savaştan ya da siyasi zulümden korunmak isteyenler de dahil olmak üzere 'tüm yasadışı göçmenlerin' sınırdan geri çevrilmesi gerektiğini ve geçerli giriş belgeleri olmayan herkese 'fiili giriş yasağı' getirmeye hazır olduğunu belirtti.

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Boş depoların, dönüştürülmüş nakliye konteynırlarının ya da kullanılmayan kışlaların uygun olduğunu ve göçmen gözaltı merkezlerinin sayısının arttırılması gerektiğini belirten Merz, polis tarafından suç işledikleri gerekçesiyle yakalanan ve ülkeyi terk etmeleri istenen ancak bunu reddeden kişilerin mümkün olan en kısa sürede sınır dışı edilmeleri gerektiğini ifade etti.

"Sınırlara kalıcı kontroller gelecek"

Merz ayrıca AB iltica ve göç yasalarını "işlevsiz" olarak nitelendirerek sert bir şekilde eleştirdi ve bloğun Schengen serbest dolaşım ilkesinden keskin bir şekilde ayrılma çağrısında bulundu. Merz, 23 Şubat'ta seçilmesi halinde Almanya'nın komşu ülkelerle olan dokuz sınırının tamamında kalıcı kontroller getirme sözü verdi.

Aschaffenburg saldırısı, Almanya'da daha sıkı güvenlik önlemleri alınması çağrılarını körükleyen ve anketlerde ikinci sırada yer alan aşırı sağcı Alternative für Deutschland (AfD) partisinin konumunu güçlendiren bir dizi şiddet saldırısının sonuncusu oldu.

Partisi SPD'nin anketlerde üçüncü sırada yer aldığı Başbakan Olaf Scholz, "İnanılmaz bir terör eylemi" olarak nitelendirdiği bu saldırıyı kınayarak, birkaç haftada bir bu tür şiddet olaylarının meydana geldiğini ve bunların Almanya'ya sığınmak için gelen failler tarafından işlendiğini görmekten bıktığını ve usandığını söyledi.

Yetkililerin saldırganın planlandığı gibi neden sınır dışı edilmediğini bulmak için "gece gündüz" çalışmaları gerektiğinde ısrar etti. İçişleri Bakanı Faeser, AB'nin AB'ye bir ülkeden giriş yapan kişilerin davalarının o ülkede görülmesi sisteminin işlemediğini kabul ederken, aynı zamanda bakanlığının sınır dışı etme sicilini de savundu. Ayrıca Merz'i, aşırı sağcıların ekmeğine yağ sürdüğünü savunduğu bu saldırıdan siyasi rant elde etme suçlamasında bulundu.