"Baba olmak istiyorum"

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Oyuncu Şenol İpek, özel hayatı ve 2018 yılında boşandığı Bircan Bali ile evliliği hakkında konuştu. 'Pembe Pijama' programına konuk olan İpek, Bali için "Ayrılığınızdan pişmanlık duydunuz mu?" sorusuna "Hayır. Hiçbir pişmanlığım yok. Her şey saygı ve sevgi çerçevesinde yaşandı, bitti." yanıtını verdi.

Şenol İpek, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

Bunu ismi geçen kişi için söylemiyorum. Daha önce yaşanmış başka hikayelerden dolayı söylüyorum. Şu anda da hayatımda çok güzel giden bir birlikteliğim var.

İLK GÖRÜŞTE AŞK

İpek, evlilik hazırlığı yaptığı Nur Şipkaya'ya ilk görüşte aşık olduğunu ve evlenmek istediğini söyledi. 47 yaşındaki oyuncu, nasıl tanıştıklarını ise şu sözlerle anlattı:

Yeni boşanmıştım. Ablam "Sana Bosna'dan Boşnak bir kız bulup getireceğim" dedi. Gülüp geçtim. Akasya'da arkadaşlarımla buluşmaya gittim. Nur çıktı karşıma. "Kimsin sen?" dedim. "Nur ben" dedi. "Sen göçmen misin, Boşnak mısın?" diye sordum. "Evet" dedi. "Ben seninle evlenirim" dedim. Her şey o anda başladı.

Pandemi nedeniyle düğün tarihlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen İpek, "Baba olmayı çok istiyorum. Niyetimiz var." ifadelerini kullandı.

"HÜLYA AVŞAR'I GÖRÜNCE TİTREDİM!"

Hülya Avşar ile 1996 yılında çektiği yılbaşı programını unutamadığını ifade eden Şenol İpek, "Hülya Avşar'ı görünce etkilendin mi?" sorusuna "Kendisinin hayranıydım. Etkilenmemek mümkün mü? Bir de klipte sevgiliyi oynuyoruz. Düşünsene karşında Hülya Avşar var. Titriyorsun... Oyunculuk falan yerlerde." yanıtını verdi.