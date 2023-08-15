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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in açıklamaları...

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        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 00:08
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        • 1

          Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "DAHA KOLAY OLABİLİRDİ"

          "Buraya kazanmak için geldik. Ama o duygularımız tam sahaya yansımadı. Karagümrük kendi gücünde, direnecek bir takımdı. Top kayıpları yaptık. Oyun yavaştı. Baskılarımız uzaktı. Agresif oynamadık. İkinci yarıda daha çok pozisyon bulduk. Kazanmayı hak ettik maçın geneline bakınca. Ama maç daha kolay olabilirdi"

        • 3

          "OLUMSUZ BAKARAK GİDEMEYİZ"

          "İkinci yarıda kazanmak için yeterli pozisyonları bulduk. Geç gelen gol biraz gerginlik yaptı bizde. Bu dönemlerde bunları da yaşayacağız. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İçeride iki maçımız var şimdi, daha güzel bir oyun bekliyorum. Daha gol pozisyonu üreten oyun tarzına ulaştığımız zaman daha iyi olacak. Bugün için olumsuz değil, sezona kazanarak başladık. Olumsuz bakarak gidemeyiz"

        • 4

          "TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

          "Bireysel olarak eleştirmek doğru değil. Oyun anlamında, taktik disiplin açısından görevlere bağlı olarka iyi niyetliydiler ama bunu hızlı yapmamız gerekiyor. Neftçi maçında bunu daha iyi yaptık. Bu maçtan uzaktık. Taraftarlardan özellikle ilk yarı için özür diliyoruz."

        • 5

          GHEZZAL'IN SON DURUMU

          "Şu anda sakat olarak Ghezzal'ın durumu var. Yarından itibaren koşulara başlar ama hafta sonuna ne olur bilmiyorum ama daha iyiye gittiğini düşünüyorum"

        • 6

          TRANSFER SORUSUNA CEVAP!

          "Bugün müsabakayı yaptık. Müsabakayla ilgili değerlendirme yapmamda yarar var. Transferle ilgili şu anda muhakeme yapmam doğru değil. Ben de sizin gibi duydum. Gelmeden size bir şey söylemem doğru değil. Bu konuyla ilgili bilgi almak istiyorsanız, yönetimden ve başkandan alabilirsiniz."

          ANDERSON TALISCA AÇIKLAMASI

          "Benim söylediğimde bir yanlışlık yok. Talisca, "Sizi özledim, gelmek istiyorum" dedi. O zaman gel dedim. Ama istekler başka, gerçekler başka. Benim bir yalanım yok, onun bir yalanı yok. Zaten bizimkiler de onlara başvurdular benim bildiğim kadarıyla. Onlar da vermeyi düşünmüyor. Zaten Talisca şu anda gelemeyeceği için bunu söylüyorum. Ama yarın ne olur bilmiyoruz. Kimin geleceği kimin gideceği benim bileceğim konu değil. O yüzden yönetime sorun dedim. O zaman açıklamak zorunda kaldım"

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