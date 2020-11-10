Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda duygu yüklü bir esere yer veriliyor. Bakan Ersoy’un “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.” mesajıyla paylaşılan videoda, piyano ve bağlamanın uyumlu birlikteliğiyle “Seni Çok Özledim Paşam” adlı modern türkü seslendiriliyor. Eserde, Atatürk’ün yaşamından ve cenaze törenlerinden ilk kez yayınlanan görüntüler de kullanılıyor.
TOZLU ARŞİV RAFLARINDAN ÇIKAN GÖRÜNTÜLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinden temin edilen görüntülerde Atatürk’ün Trabzon, İzmir, Balıkesir, Diyarbakır, Bursa gibi illere yaptığı ziyaretler, 10’ncu Yıl Konuşması, vapurla Dolmabahçe’ye gelişine yer veriliyor. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın gazetesi olarak bilinen Hakimiyet-i Milliye’yi incelemesi, Anadolu seyahatleri sırasında bir çocuğun Atatürk’e şiir okuması ve naaşının Dolmabahçe’den Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e götürülmesi gibi anlar, videoyu tarihçilerin ilgisine sunuyor.
15 YIL ARAYLA İKİ AYRI TÖREN
Görüntülerde, 21 Kasım 1938’de Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ne nakli sırasında kortejin Talat Paşa Bulvarı'ndan geçmesi, aynı gün İstanbul'dan getirilen naaşın, TBMM önündeki katafalkta konulması, 10 Kasım 1953’te cenazenin Anıtkabir'e nakli sırasında Etnoğrafya Müzesi'nden çıkarılması ve naaşın Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakli de yer alıyor.
TÜRK-BATI SENTEZİ
Videoda “Seni Çok Özledim Paşam” isimli eserin söz yazarı ve besteci Murat Kalkan, bu çalışmada Türk Halk Müziği ile Batı Müziğini harmanladıklarını belirterek “Ortaya özgün ve modern bir eser çıktı. Buna modern bir ağıt diyebiliriz.” dedi. Atatürk’ün bir görüntüsünden çok etkilendiğini, bunun üzerine eline sazı alarak eseri icra ettiğini anlatan Kalkan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirmek istediği bu proje benim yaptığım eserle fazlasıyla örtüşünce ortaya çok kıymetli bir çalışma çıktı.” diye konuştu.
Eseri, Murat Kalkan ile birlikte Sena Özbinar Açık seslendirdi. Uğur Yıldız’ın aranjörlüğünü yaptığı çalışmada keman, gitar, piyano, klarnet, bağlama ve perküsyon kullanıldı. Seni Çok Özledim Paşam adlı eserin sözleri şöyle:
Sen bugün doğdun, adın istiklal
Gözlerinde istikbal nefesinde mertlik koşar
Gözlerin hep hattımda
Memlekete sen verdin yaşam
Özgürlüğü vurdun kıyılara
Seni çok özledim Paşa’m
Seni çok özledim Gazi Paşa’m
Açtığın yolda yok izmihlal
Toprağında minnet var, bakışında gurur yatar
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