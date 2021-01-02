Şener Şen'in yeni imajı

Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmış, ardından da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Virüsü yenen Şen'in, taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

79 yaşındaki usta sanatçının sakallarını uzatması dikkat çekti.