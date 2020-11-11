Şener Şen'den haber var

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Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan ve son dönemde de tiyatro sahnesinde izleyicisi ile buluşan Şener Şen, dün hastaneye kaldırıldı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; koronavirüs testi pozitif çıkan ve sağlık durumu iyi olan Şener Şen'in tedavisi sürüyor. 78 yaşındaki Şen'in moralinin de yerinde olduğu öğrenildi.