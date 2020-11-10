Şener Şen hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Şener Şen'den üzücü haber geldi. Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan ve son dönemde de tiyatro sahnesinde izleyicisi ile buluşan Şener Şen'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sanatçının, koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Şişli'deki özel bir hastanede tedavi gören 78 yaşındaki Şen'in durumunun iyi olduğu ifade edildi.