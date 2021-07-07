Sen Çal Kapımı 44. son bölümde; Serkan baba olmaya hazır, ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, bir taraftan da Eda'yla arasını düzeltmenin peşinde. Sen Çal Kapımı 44. son bölüm hakkında merak edilenler...

SEN ÇAL KAPIMI 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEN ÇAL KAPIMI 44. SON BÖLÜM

Eda ise kendini Serkan'a kaptırmamak için zorlanıyor. Hele Serkan'ın gizli odasını bulduktan sonra bu aşka nasıl hayır diyebilir? Bu arada Ayfer ve Aydan, Serkan ile Eda'nın arasında olup bitenlerden habersiz velayet almanın peşinde. Ama işler kimsenin planladığı gibi gitmeyecek…

Serkan’ın bu kararı Eda’nın büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşamasına neden olur. Bu arada Kiraz tam doğum gününde ortadan kaybolur. Herkes Kiraz’ı bulmak için seferber olsa da Kiraz’dan hiçbir iz yoktur. Eda Kiraz’ın başına bir şey geldiğinden korkmaktadır. Kiraz gerçekten nerededir?