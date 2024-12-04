Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Sen Ağlama İstanbul dizisi başlıyor! Sen Ağlama İstanbul dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

        Sen Ağlama İstanbul dizisi başlıyor! Sen Ağlama İstanbul dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

        Star TV'de ekrana gelecek olan Sen Ağlama İstanbul dizisi için geri sayım sürüyor. Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay'ın kaleme aldığı Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncu kadrosunda bir dönem Zalim İstanbul dizisinde rol alan Simay Barlas var. Simay Barlas'a İsmail Hacıoğlu, Aytaç Şaşmaz gibi ünlü isimler eşlik ediyor. İstanbul'da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın, sevgilisi Ferhat'la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. İşte Sen Ağlama İstanbul dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sen Ağlama İstanbul dizisi yayın tarihi belli oldu. Sen Ağlama İstanbul yayın tarihi belli oldu. Dizinin yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı‘nın üstlenirken senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor. Peki Sen Ağlama İstanbul dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

        • 2

          SEN AĞLAMA İSTANBUL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          10 Aralık Salı akşamı Star’da ekranlara gelecek Sen Ağlama İstanbul dizisinin yayınlanan yeni tanıtımında; Şehrazat ve Ferhat'ın aşk dolu sahneleri, Neşe Karaböcek'in unutulmaz 'Seni Buldum Ya' şarkısı eşliğinde izleyicileri adeta büyülerken, Büyükbey'in gizemli planları ise merakla bekleniyor. Ferhat'ın başına gelenler ve mahkemedeki kalem kırılma anı, hikayenin geleceğine dair heyecan verici ipuçları sunuyor.

        • 3

          SEN AĞLAMA İSTANBUL KONUSU NE?

          “BEN SANA MECBURUM BİLEMEZSİN…"

          İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Kadın, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den çaresizce yardım ister. Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey’in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey’in kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

          Sen Ağlama İstanbul’un yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı‘nın üstlendiği dizinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.

          OYUNCULAR

          Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'
        Habertürk Anasayfa