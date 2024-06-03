'Semtimde Orkestra' konserleri başladı

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Toplumun her kesimi tarafından müziğin ulaşılabilir olması için çalışmalar yürüten İBB Kültür’e bağlı Orkestralar Müdürlüğü semt semt gezerek İstanbulluları müzikle buluşturuyor. İBB Orkestraları’nın Haziran ayı programında Esenler, Fatih ve Eyüp ilçeleri yer alıyor.

“Semtimde Orkestra” serisinin ilki, 3 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.45’te İBB Türk Halk Müziği Topluluğu’nun konseriyle başlıyor. İBB Kent Orkestrası, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, İBB Mehteranı, İBB Bandosu ve İBB Oda Müziği Topluluğu’nun konserleri Eylül ayına kadar sürecek.

Yaz boyunca gezecek İBB Orkestraları’nın konser programına İBB Orkestraları sosyal medya hesapları ve https://orkestralar.ibb.istanbul/ adresinden ulaşılabilir. PROGRAM 3 Haziran Pazartesi 20.45 / Esenler Dörtyol Meydanı / İBB Türk Halk Müziği Topluluğu 4 Haziran Salı 20.45 / Esenler Dörtyol Meydanı / İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu 5 Haziran Çarşamba 18.00 / Bulgur Palas / İBB Oda Müziği Topluluğu

19.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Kent Orkestrası 7 Haziran Cuma 14.00 / Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu 15.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu 12 Haziran Çarşamba 18.00 / Bulgur Palas / İBB Oda Müziği Topluluğu 19.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu 14 Haziran Cuma 14.00 / Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu 15.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu 21 Haziran Cuma

15.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu REKLAM 26 Haziran Çarşamba 18.00 / Bulgur Palas / İBB Oda Müziği Topluluğu 19.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Türk Halk Müziği Topluluğu 28 Haziran Cuma 14.00 / Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu 15.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu