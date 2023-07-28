İstanbul'da şemsiyeli taşlı trafik kavgası kamerada
İstanbul'da sürücüler arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobillerinden inen sürücüler ve yanlarındakiler şemsiye, taş ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
- 1
İstanbul'un Avcılar ilçesi Firuzköy Bulvarı'nda seyir halinde olan iki aracın sürücüsü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.
- 2
Birbirlerine hakaret eden iki sürücü otomobillerinden inerek yol ortasında kavga etti.
- 3
Sürücülere otomobildeki yakınları da destek verdi. Sürücülerden biri bagajından aldığı şemsiyeyle tartıştığı kişiye vurmaya çalıştı.
-
- 4
Diğer araçtakiler de kaçarak ellerine aldıkları taşla karşılık verdi. İki grup arada birbirlerine tekmelerle de saldırdı.
- 5
Diğer otomobildeki 2 kişi, şemsiyeyle saldıran sürücüden kaçmaya çalışsa da kavga bir süre devam etti.
- 6
İki kişi öfkeli kişilerin elinden kaçarak kurtuldu. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.