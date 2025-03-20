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        Haberler Gündem Güncel "Semeniler" Nevruz Bayramı için hazırlanıyor | Son dakika haberleri

        Iğdır'da yetiştirilen semeniler, Nevruz Bayramı için hazırlanıyor

        Türk kültüründe "yaşam otu" olarak da adlandırılan ve nevruzun önemli sembollerinden birini oluşturan semenilerin, Iğdır'da satışına başlandı. Semeniler, 21 Mart sabahının ilk ışıklarıyla birlikte eş, dost, komşu, hısım ve barışılmak istenen hasımlara hediye olarak veriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:49
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        "Semeniler" Nevruz Bayramı için hazırlanıyor
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        "Yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak Türk kültüründe önemli bir yer tutan ve her yıl 21 Mart'ta kutlanan nevruzun önemli sembollerinden birini oluşturan semenilerin, Iğdır'da satışına başlandı.

        Farklı adet ve geleneklerle kutlanan nevruzun vazgeçilmezlerinden biri ise semeni yetiştirme geleneği.

        Eskiden kadınların evlerinde toprak kaplar içinde buğday, mısır ve nohut gibi çeşitli tahılları büyüterek yetiştirdiği semeniler, daha modern imkanlarla yetiştirilip Nevruz Bayramı'nda hediye ediliyor.

        Semeniler, 21 Mart sabahının ilk ışıklarıyla birlikte eş, dost, komşu, hısım ve barışılmak istenen hasımlara hediye olarak veriliyor.

        Bazı ticari kuruluşların hazırlayarak satışa sunduğu semeniler de ilgi görüyor.

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        İş yerinde yetiştirdiği semenileri satan esnaf Hasan Kesemen, baharın müjdecisi olarak nitelendirdikleri Nevruz Bayramı'nı coşku içinde kutlamaya hazırlandıklarını belirtti.

        Gelenek ve görenekleri yaşatmak adına ilk kez semeni hazırladıklarını dile getiren Kesemen, vatandaşların nevruzunu kutladı.

        Vatandaşlardan Süheyla Erol da eskiden anne ve babaların hazırladıkları semeni ile hediye paketlerini artık işletmecilerin hazırlar hale geldiğini anlattı.

        Savaş Erol ise eşiyle nevruz için alışveriş yaptığını, semenilerin ise bayramın habercisi olduğunu dile getirdi.

        Semeninin nevruz geleneğinde önemli bir yeri olduğunu ifade eden Erol, "Özellikle yeni evlenen kızlara semeni hediye edilirdi. Hatta türküsü de var 'Semeni nazlı gelin, ince belinde kırmızı kemerin' şeklinde. Bizim için çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miraslardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu geleneğe herkesin gönülden sahip çıkmasını bekliyorum" diye konuştu.

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