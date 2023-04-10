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Selin Türkmen: Keşke böyle hikâyeler yaşanmasa

Giriş: 10.04.2023 - 08:56 | Güncelleme: ABONE OL
Selin Türkmen: Keşke böyle hikâyeler yaşanmasa
"Bu hadiseden çok rahatsızım"
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'Kızılcık Şerbeti'nin 'Çimen'i Selin Türkmen, diziye RTÜK tarafından ceza kesilmesini "Keşke böyle hikâyeler yaşanmasa da biz bunları bu kadar söylemek ve altını çizmek zorunda kalmasak" sözleriyle yorumladı

HABERTURK.COM

SHOW TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Çimen'i canlandıran Selin Türkmen, Yalın'ın depremzede kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunma amaçlı konserini seyretti.

Kızılcık Şerbeti
Kızılcık Şerbeti

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Selin Türkmen, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki konseri "Konser çok güzeldi böyle bir amaç için toplanmak hep birlikte olmak bizi sevindirdi" sözleriyle değerlendirirken 'Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK tarafından ceza kesilmesine hakkında şu yorumu yaptı: Ne yazık ki yaşanan hadiseden herkes gibi ben de çok rahatsızım. Yaptığımız şey hikâye anlatmak. Keşke böyle hikâyeler yaşanmasa da biz bunları bu kadar söylemek ve altını çizmek zorunda kalmasak."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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