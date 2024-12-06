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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Selin'den yeni şarkı: 'Şıp'

        Selin'den yeni şarkı: 'Şıp'

        Türk pop müziğinin en güçlü kadın vokallerinden Selin, yılın son günlerinde hayranlarına sürpriz yaptı. Sözü ve müziği Mabel Matiz imzalı 'ŞIP' tüm dijital platformlarda yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 00:53 Güncelleme: 06.12.2024 - 00:53
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        Selin'den yeni şarkı: 'Şıp'
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        65 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan ‘Yalancı Bahar’ın yanı sıra, Canozan’la ‘Seni Gördüğüm An’ ve DKTT ile ‘Olabilirdik’ile öne çıkan, Türkiye ve global sahnelerin dikkat çeken isimlerinden Selin sözü, müziği ve geri vokallerinde Mabel Matiz imzası bulunan yeni şarkısı ‘ŞIP’ı müzik dünyası ile paylaştı. ‘ŞIP’ın lansmanında Mabel Matiz, İrem Derici, Simge, Baran Mengüç, Berk Keklik, Cem Bölükbaşı ve Uğurhan Özay gibi müzik ve eğlence dünyasından ünlü isimler bir araya geldi.

        Türkçe Pop’un enerji dolu bir örneği olan ‘ŞIP’, geleneksel etnik dokuları modern düzenlemelerle harmanlayarak pop dünyasına taze ve yenilikçi bir soluk getirmeyi vaat ediyor. Son dönemde özlenen ritim ve heyecanı sunan ‘ŞIP’ın düzenlemesinde Alaca ve Emre Malikler imzası bulunuyor.

        Lansmanda yeni şarkısını dinleyicileriyle ilk kez paylaşan Selin, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Hani bir tablo görür, çok seversiniz ve kendiniz resmetmiş gibi düşünürsünüz ya. Mabel şarkıyı dinlettiğinde öyle hissettim. Şıp’ı çok sevdim.”

        Mabel Matiz ise, “Selin’in müthiş enerjisine dair çıkmış bir şarkı. Onu düşünerek yazdım. Güzel enerjiler buluşunca ortaya tatlı şeyleri çıkıyor” diye konuştu.

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        #selin
        #mabel matiz
        #Şıp
        #single
        #şarkı
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