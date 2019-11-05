"ARAMIZA KARA KEDİ GİRDİ"



Düğünün ardından Ciğerci, sosyal medya hesabından eşi, Demet Akalın, Okan Kurt ve Hira ile çekilen pozunu, "Benim saygım, sevgim önce anneliğine. İşini, sanatını, şarkılarını zaten hiç konuşmaya gerek yok. Kınada evet bazı üzüldüğü, benim de üzüldüğüm şeyler oldu. Aramıza kara kedi girdi. Yanlış anlaşılmalar oldu. Her arkadaşın, karıkocanın, anne ile çocuğun bile olur. Böyle şeyler çok normal. Belkide nazar değdi ama düzeldi, bitti. İyi ki geldiniz. Şahidim de oldu, beni kırmadı. Eniştem candır ve Hira..." notuyla paylaştı.