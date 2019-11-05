05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yaklaşık 2 yıldır futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyordu.
Çift, geçtiğimiz gün Beşiktaş'taki bir otelde görkemli bir düğün töreni ile evlendi.
DEMET AKALIN ŞAHİT OLDU
Kına gecesinin ardından evine gider gitmez Ciğerci ile yer aldıkları kareleri sosyal medya hesabından kaldıran Demet Akalın'ın düğün törenine katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu. Ünlü popçu, geceye katılarak Selin Ciğeci'nin şahidi oldu.
"ARAMIZA KARA KEDİ GİRDİ"
Düğünün ardından Ciğerci, sosyal medya hesabından eşi, Demet Akalın, Okan Kurt ve Hira ile çekilen pozunu, "Benim saygım, sevgim önce anneliğine. İşini, sanatını, şarkılarını zaten hiç konuşmaya gerek yok. Kınada evet bazı üzüldüğü, benim de üzüldüğüm şeyler oldu. Aramıza kara kedi girdi. Yanlış anlaşılmalar oldu. Her arkadaşın, karıkocanın, anne ile çocuğun bile olur. Böyle şeyler çok normal. Belkide nazar değdi ama düzeldi, bitti. İyi ki geldiniz. Şahidim de oldu, beni kırmadı. Eniştem candır ve Hira..." notuyla paylaştı.
"STAR"
Ciğerci ile Akalın'ın aralarından su sızmıyor. Ciğerci, bu kez Akalın ile pozunu sosyal medya hesabından, "Star" notu ile yayınladı. Akalın, yakın arkadaşının paylaşımına kalp emojileri ile yanıt verdi.
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