Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Selen Görgüzel, geçtiğimiz gün kızı İlknaz Bektaş ile Nişantaşı'nda görüntülendi.
Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşan Görgüzel, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
"AYLARCA İNSANLARDAN KAÇTIM"
41 yaşındaki oyuncu hastalık sürecini anlatarak şu ifadeleri kullandı:
Ben hastalığı hafif atlatanlar grubundaydım. Bu işin entübe sürecini yaşayanlar var. Ben evde geçirdim. Tabii rahatsız ediyor. Aylarca insanlardan kaçtım. Böyle yakalanınca bir tedirgin oldum. İlk günler "Bu muymuş korona ya" falan dedim. Üçüncü ve dördüncü gün ise kendini yoğun bir şekilde hissettirmeye başladı. Koku alma, tat kaybı oldu. Aşırı bir halsizlik hali ki hala devam ediyor. Doktor bunun 2-3 ay sürebileceğini söyledi zaten. Onu için bol bol nefes aktiviteleri yapıyorum.
"AŞI OLACAĞIM"
Selen Görgüzel, son dönemlere yaşanan aşı polemiği hakkında da konuşarak bu duruma sıcak baktığını söyledi. Görgüzel, "Bakanlık tarafından onaylanan bir şeyse onların bildiği bir şey vardır. Bundan önce de verem aşısı çıktığında insanlar aşı oldu ve veremden kurtuldu. Bunu da diğer aşıları olduğumuz gibi olacağız" dedi.
Görgüzel, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Mavi tik'i eşin (Hamdi Alkan) sayesinde aldın" yorumu karşısında sinirlenerek oyuncu, "Hamdi ile evlenmeden önce vardı tik" diye karşılık vermişti.
"YAPILAN YORUMU APTALCA BULUYORUM"
Yapılan yorumları aptalca bulduğunu söyleyen oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:
Orada ünlülük, sanatçılık kalmıyor. Sonuç itibariyle ünlü de ünsüz de hepimiz insanız. Herkesin hayata karşı bir tahammül mekanizması var. Açıkçası bu tepkiyi şundan dolayı verdim. Bu kadar kadın haklarıyla ilgili ahkam kesip daha sonra kadının kadına aşağılamak için yaptığı bu hareketine karşı verdiğim bir tepkiydi. Tüm sorumluluğu, tüm kadınlar adına aldım ve tepkimi verdim. 16 yaşından beri hayatla mücadele eden bir kadınım. Gidip de oradan şımarık şımarık yapılan "Kocan sayesinde mavi tiki almışsın" yorumu o kadar aptalca geldi ki "Buna bir tepki vermem gerekiyor" diye düşündüm. O anda öyle hissettim ve yaptım. İnsana hakaret etme özgürlüğümüz yok. İfade özgürlüğümüz var.
Şimdiye kadar hakaret içerikli yorumlar nedeniyle hiçbir takipçisine dava açmadığını ifade eden Görgüzel, “Bazen düşürdüğüm oldu ama açmadım. Fakat açarım” dedi.
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