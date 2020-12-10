"YAPILAN YORUMU APTALCA BULUYORUM"

Yapılan yorumları aptalca bulduğunu söyleyen oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:

Orada ünlülük, sanatçılık kalmıyor. Sonuç itibariyle ünlü de ünsüz de hepimiz insanız. Herkesin hayata karşı bir tahammül mekanizması var. Açıkçası bu tepkiyi şundan dolayı verdim. Bu kadar kadın haklarıyla ilgili ahkam kesip daha sonra kadının kadına aşağılamak için yaptığı bu hareketine karşı verdiğim bir tepkiydi. Tüm sorumluluğu, tüm kadınlar adına aldım ve tepkimi verdim. 16 yaşından beri hayatla mücadele eden bir kadınım. Gidip de oradan şımarık şımarık yapılan "Kocan sayesinde mavi tiki almışsın" yorumu o kadar aptalca geldi ki "Buna bir tepki vermem gerekiyor" diye düşündüm. O anda öyle hissettim ve yaptım. İnsana hakaret etme özgürlüğümüz yok. İfade özgürlüğümüz var.

Şimdiye kadar hakaret içerikli yorumlar nedeniyle hiçbir takipçisine dava açmadığını ifade eden Görgüzel, “Bazen düşürdüğüm oldu ama açmadım. Fakat açarım” dedi.