Selçuklu sultanlarının kemiklerinden hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi

"7 ceset, tanıtıcı özellikleriyle karşımıza çıktı. Bunlardan ikisi 1'inci Mesud ve 2'nci Kılıçarslan Sultan'a aitti. Ankilozan spondilit (omurga romatizması) rahatsızlıklarının belirgin örneğiyle karşılaştık ve kolayca tanı koyduk. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor; ankilozan spondiliti hastalığını atalarımızın bir mirası olarak görüyoruz. Türkiye geneline baktığımızda Konya ve Karaman'da ankilozan spondilitin diğer illere göre daha fazla olduğunu görüyoruz.