22 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bayraktar'ın açıklamasından önemli detaylar:
Bayrakta, "Zaten TEKNOFEST büyü bir takım oyunu. TEKNOFEST'in asıl sahibi millet. İnşallah milli teknoloji hamlesine bir katkı olur. "
"Geçen yıl 2 bin takım başvurmuştu 10 bin öğrenci Bunlardan 750 takım yarıştı. Bu yıl 17 bin takım başvurdu. Dünyanın en büyük teknoloji, yarışma organizasyonu. 50 bin öğrenci. Bunlardan 2 bini finale kaldı. "
"Biz TB2'yi çok kısa zamanda yaptık. Ne zaman ki sözleşme imzalandı, 1,5-2 sene içinde biz ilk uçuşu gerçekleştirdik."
"Akıncı daha büyük bir proje, sürekli güncellenen bir teknoloji gibi düşünün, sürekli ilaveler takılan. Çok maksatlı bir platform Akıncı. Elbette insanlar bunları tasarlıyor, insanlar yapıyor ama bir vizyon var en tepede bu dönüştüğü zaman oluyor. Milli teknoloji, vizyon ve paradigma değişikliği ile hayata geçer. Nuri Demirağ'lar çoğaldıkça milli eserler ortaya çıkar ve bu bizi bağımsız ve güçlü kılar."
"Biz yıllarca bir anlamda kaportacılık yapmışız. Nuri Demirağlar gitmiş, Vecihi Hürkuşlar gitmiş yerine kaportacılar gelmiş bir şekilde. Dışarıdan alınan lisansla almış monte etmiş sadece kendini müreffeh kılan bir model gelmiş. Dışarıdaki sahibi kimse o markanın onu müreffeh ve o tesisin sahibini zenginleştiren toplumu değil toplumun bilgi anlamındaki bilgi üreteme kabiliyetini, bilgi-ilim geliştiren kabiliyetini değil onu körelten özgüveni eksilten, dışarıya olan hayranlığı artıran kendini beğenmeyen, kendinden olmayanı beğenmeyen, horgören başka bir model çıkmış."
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