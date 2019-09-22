"Akıncı daha büyük bir proje, sürekli güncellenen bir teknoloji gibi düşünün, sürekli ilaveler takılan. Çok maksatlı bir platform Akıncı. Elbette insanlar bunları tasarlıyor, insanlar yapıyor ama bir vizyon var en tepede bu dönüştüğü zaman oluyor. Milli teknoloji, vizyon ve paradigma değişikliği ile hayata geçer. Nuri Demirağ'lar çoğaldıkça milli eserler ortaya çıkar ve bu bizi bağımsız ve güçlü kılar."