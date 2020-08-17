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Pandemi nedeniyle uzun bir süre sahnelerine ara veren sanatçı Selami Şahin, aylar sonra Antalya'da sahne aldı. Şahin, konserde 'Sana Merhaba Dedim' şarkısını söylerken ekibinin doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Pastasını sahnede üfleyen Selami Şahin, dilek tutmayı da ihmal etmedi.



Sahnede olmayı çok özlediğini ve dinleyicileri ile buluştuğu için heyecanlı olduğunu dile getiren Şahin, doğum gününün de aynı gün olması nedeniyle adeta çifte mutluluk yaşadı.

Sahnede hayranları ile hasret gideren Selami Şahin, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak özenle hazırlanan konserde, şarkılarının tamamını sevenleri ile birlikte seslendirdi.