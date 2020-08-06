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Uzun bir aradan sonra hayranları ile hasret giderecek olmanın heyecanı içerisinde olan Selami Şahin, doğum gününde vereceği bu özel konserde dillerden düşmeyen eserlerini seslendirerek, sürprizleri ile de izleyenleri şaşırtacak.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sahne alacak olan Şahin, özlenen enerji dolu sahnesi ve eşsiz repertuvarı ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.