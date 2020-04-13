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Sanatçı Selami Şahin, geçmişte rol aldığı filmlere ait afiş ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerine sürpriz yaptı.

Şahin, bugüne kadar toplam beş farklı filmde oyunculuk performansı sergiledi. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı 'Köyün Beş Güzeli' adlı sinema filmi, müzikal komedi tarzı örnekleri arasında gösteriliyor.

Selami ŞAhin'in ön plana çıkan diğer filmleri ise; 1981 yapımı olan 'Bağrımdaki Ateş', 1985 yapımı 'Kaderi Zorlama', 2002 yapımı 'Mumya Firarda' ve 2010 yapımı 'The Dealer' filmleridir.

Mumya Firarda filminde Teoman, Nurgül Yeşilçay, Nurseli İdiz, Acun Ilıcalı, Şebnem Dönmez ve Tuba Ünsal gibi isimlerle birlikte aynı projede yer alan Şahin, bu filmde 'Ekrem' karakterini canlandırdı.