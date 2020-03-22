Öte yandan dün İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelge ile 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştı.