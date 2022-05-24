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Haberler Sosyal Güvenlik İşçi Sektörlere göre ücret zammı ne oldu?

Bu sektörde ücretler yüzde 100'den fazla arttı

2022 yılında brüt asgari ücret yüzde 39.9 oranında arttı. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) beyan edilen ortalama brüt ücretler ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 oranında artış kaydetti. Artış oranı bazı sektörlerde yüzde 104’e kadar ulaşırken, bazı sektörlerde yüzde 24 – 25 seviyelerinde kaldı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

24.05.2022 - 07:52 | Güncelleme: ABONE OL
Sektörlere göre ücret zammı ne oldu?

Asgari ücrete yapılan zammın tüm çalışanların ücretlerine yansıyıp yansımadığı merak ediliyor. Bu soruya cevap bulmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) beyan edilen prime esas kazanç verilerine baktık. Prime esas kazançlar brüt ücrete karşılık geliyor. Özel sektörde yılın ilk yarısında ücret artışları genel olarak ocak ve şubat aylarında yapılıyor. SGK en son şubat ayı verilerini yayımladı.

2022 yılında net asgari ücret yüzde 50.5 oranında artarak 2825.90 TL’den 4253.40 TL’ye yükseldi. Net ücretin yüzde 50.5 artmasını, asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılması sağladı. 2022 yılında brüt asgari ücret ise yüzde 39.9 oranında artarak 3577.50 TL’den 5004 TL’ye yükseldi.

Asgari ücretteki artışın tüm çalışanlara yansıyıp yansımadığını anlamak için doğru karşılaştırmanın brüt ücrete göre yapılması gerekiyor. SGK’nın faaliyet kolları itibarıyla yayımladığı verilere göre, şubat ayı itibarıyla Türkiye genelinde işçi statüsünde çalışanlar için beyan edilen ortalama brüt ücret geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42.02 oranında arttı. Artış oranı erkek çalışanlarda yüzde 42.95 olurken, kadın çalışanlarda yüzde 40.65’te kaldı.

SGK verileri, Türkiye genelindeki ortalama ücret artışının brüt asgari ücret artışının üzerinde gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak, sektörler bazında ücret artışlarında büyük farklar olduğu gözleniyor. Bazı sektörler Türkiye ortalamasının iki katını aşarken, bazı sektörlerin ise Türkiye ortalamasının neredeyse yarısı düzeyinde kaldığı görülüyor.

Ülke genelindeki ortalama ücret artışlarının asgari ücretin üzerine çıkmasında yıllık bazda enflasyonun aralık ayında yüzde 36.08, ocak ayında da yüzde 48.69 açıklanmasının etkili olduğu değerlendiriliyor. (Nisan ayında açıklanan enflasyonun yıllık bazda yüzde 69.97, 4 aylık dönemde ise yüzde 31.71 olduğu dikkate alınırsa, yıl başında yapılan zamlar enflasyon karşısında şimdiden eridi.)

ÜCRET ARTIŞINDA REKOR HAVACILIK SEKTÖRÜNDE

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en yüksek ücret artışı yüzde 104.01 ile havacılık sektöründe yaşandı. Bu sektörde ortalama ücretteki artış kadın çalışanlarda yüzde 165.48, erkeklerde yüzde 71.77 olarak gerçekleşti.

Ortalama ücret artışında havayolu taşımacılığı sektörünü yüzde 64.66 ile uluslararası örgütler ve temsilcilikler izledi. Bu iki sektörün ardından sırasıyla madenciliği destekleyici hizmet faaliyetlerinde yüzde 58.09, makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı sektöründe yüzde 56.50, insan sağlığı hizmetlerinde yüzde 54.27, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında yüzde 52.28, finans sektöründe yüzde 50.90, temel eczacılık ürünleri imalatında yüzde 50.35 oranında artış oldu.

EĞİTİM SEKTÖRÜNDE ÜCRET ARTIŞI YÜZDE 31.78’DE KALDI

Ortalama ücretteki artışın en düşük olduğu sektör ise yüzde 23.92 ile spor, eğlence ve dinlence faaliyetleri sektörü oldu. Bunu sinema filmi, dizi ve müzik sektörü (%24.37), kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (%25.10), yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri (%29.84), kiralama ve leasing faaliyetleri (%30.89), yatılı bakım faaliyetleri (%30.66), yüzde 31.78 ile de eğitim sektörü izledi.

FAALİYET KOLLARINA GÖRE ORTALAMA AYLIK ÜCRETLERDEKİ DEĞİŞİM ORANI (Yüzde) Erkek Kadın Genel Toplam
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim İle Avcılık Ve İlgili
Hizmet Faal.		 43,44 41,09 42,64
Ormancılık İle Endüstriyel Ve Yakacak Odun Üretimi 45,60 41,09 44,84
Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 44,69 39,84 43,94
Kömür Ve Linyit Çıkartılması 50,28 49,20 50,23
Ham Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarımı 39,83 42,52 39,86
Metal Cevherleri Madenciliği 39,78 49,19 40,27
Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı 47,34 44,26 47,01
Madenciliği Destekleyici Hizmet Faaliyetleri 58,04 61,46 58,09
Gıda Ürünlerinin İmalatı 43,23 41,81 42,33
İçeceklerin İmalatı 44,31 36,36 42,83
Tütün Ürünleri İmalatı 51,09 42,55 48,63
Tekstil Ürünlerinin İmalatı 45,15 43,55 44,56
Giyim Eşyalarının İmalatı 41,83 41,12 41,42
Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı 42,56 41,24 41,93
Ağaç, Ağaç Ür. Ve Mantar Ür.İmalatı (Mobilya Hariç)tı 42,34 39,07 41,64
Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı 48,98 46,33 48,22
Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması 46,15 40,86 44,53
Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 25,66 23,48 25,10
Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 46,68 42,21 45,43
Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı 50,95 49,47 50,35
Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı 42,53 40,60 41,90
Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 44,59 42,60 44,10
Ana Metal Sanayii 43,55 44,28 43,45
Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) 43,08 40,74 42,56
Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı 43,48 45,36 43,81
Elektrikli Teçhizat İmalatı 43,57 43,65 43,40
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı 44,12 41,31 43,52
Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı 41,18 43,74 41,52
Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 52,74 45,68 52,34
Mobilya İmalatı 43,69 40,92 43,10
Diğer İmalatlar 42,47 44,55 43,12
Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı 58,24 47,49 56,50
Elektrik, Gaz, Buhar Ve Havalandırma Sistemi Üretim Ve Dağıtımı 44,45 41,29 44,16
Suyun Toplanması, Arıtılması Ve Dağıtılması 42,58 38,79 42,22
Kanalizasyon 38,85 46,91 39,32
Atığın Toplanması, Islahı Ve Bertarafı Faaliyetleri; Maddelerin Geri Kazanımı 33,61 35,64 33,68
İyileştirme Faaliyetleri Ve Diğer Atık Yönetimi Hizmetleri 43,34 37,74 42,84
Bina İnşaatı 42,04 38,54 41,92
Bina Dışı Yapıların İnşaatı 49,82 47,17 49,65
Özel İnşaat Faaliyetleri 38,95 37,33 38,59
Motorlu Kara Taşıtları Ve Motosiklet Toptan Ve Perakende Ticareti İle Onarımı 39,99 36,08 39,25
Toptan Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 42,05 39,96 41,38
Perakende Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 42,67 41,65 42,11
Kara Taşımacılığı Ve Boru Hattı Taşımacılığı 43,35 39,62 42,99
Su Yolu Taşımacılığı 48,34 60,53 47,56
Hava Yolu Taşımacılığı 71,77 165,48 104,01
Taşımacılık İçin Depolama Ve Destekleyici Faaliyetler 45,28 48,74 45,90
Posta Ve Kurye Faaliyetleri 40,37 35,27 39,34
Konaklama 46,37 44,07 45,43
Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri 40,20 38,14 39,41
Yayımcılık Faaliyetleri 34,68 29,18 32,55
Sinema Filmi, Video Ve Televizyon Prog. Yapım, Ses Kaydı Ve Müzik Yay. Faal. 24,74 23,69 24,37
Programcılık Ve Yayıncılık Faaliyetleri 41,44 39,10 40,69
Telekomünikasyon 35,64 35,17 35,32
Bilgisayar Programlama, Danışmanlık Ve İlgili Faal. 44,79 42,54 43,60
Bilgi Hizmet Faaliyetleri 47,94 45,11 46,14
Finansal Hizmet Faal. (Sigorta Ve Emeklilik Fonları Hariç) 49,31 53,70 50,90
Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç) 51,14 53,81 52,28
Finansal Hizmetler İle Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı Faaliyetler 40,69 41,03 40,46
Gayrimenkul Faaliyetleri 41,07 38,48 40,45
Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri 37,70 37,27 37,42
İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık Faaliyetleri 44,53 43,53 43,85
Mimarlık Ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Test Ve Analiz Faal. 39,69 38,24 38,81
Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri 48,51 48,73 48,28
Reklamcılık Ve Piyasa Araştırması 40,83 39,15 40,00
Diğer Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 38,67 36,55 37,54
Veterinerlik Hizmetleri 37,92 36,13 36,54
Kiralama Ve Leasing Faaliyetleri 28,29 39,51 30,89
İstihdam Faaliyetleri 42,98 42,77 42,84
Seyahat Acentesi, Tur Operatörü Ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri Ve İlgili Faal. 31,84 31,18 31,47
Güvenlik Ve Soruşturma Faaliyetleri 42,12 45,83 42,44
Binalar İle İlgili Hizmetler Ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri 41,95 45,59 43,21
Büro Yönetimi, Büro Destek Ve İş Destek Faaliyetleri 46,29 46,40 45,95
Kamu Yönetimi Ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik 43,28 47,53 44,49
Eğitim 37,58 28,59 31,78
İnsan Sağlığı Hizmetleri 59,20 50,99 54,27
Yatılı Bakım Faaliyetleri 31,91 30,01 30,66
Barınacak Yer Sağlanmaksızın Verilen Sosyal Hizmetler 43,81 39,09 39,29
Yaratıcı Sanatlar, Gösteri Sanatları Ve Eğlence Faaliyetleri 27,62 34,42 29,84
Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler Ve Diğer Kültürel Faaliyetler 47,57 42,32 45,62
Kumar Ve Müşterek Bahis Faaliyetleri 50,89 39,83 47,83
Spor Faaliyetleri, Eğlence Ve Dinlence Faaliyetleri 26,55 26,14 23,92
Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri 39,21 33,67 37,16
Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Ve Ev Eşyalarının Onarımı 38,36 35,91 37,72
Diğer Hizmet Faaliyetleri 36,34 38,10 36,64
Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hanehalklarının Faaliyetleri 36,65 36,54 34,03
Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Üretilen Mal Ve Hizmetler 33,49 35,49 33,61
Uluslararası Örgütler Ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri 61,65 68,72 64,66
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Çalışanlar 40,26 39,93 40,05
Toplam 42,95 40,65 42,02

EN YÜKSEK ÜCRET HANGİ SEKTÖRDE?

Havayolu taşımacılığı ve uluslararası örgütler ve temsilciliklerde ücret artışının yüksek olmasında, bu sektörlerde ücretlerin ağırlıklı olarak döviz üzerinden ödenmesi etkili oldu. Ücret artış oranlarındaki farklılık sektörlerin ücret sıralamasını da değiştirdi.

Geçen yıl şubat ayında ücret sıralamasında ilk sırayı 14.615 lirayla ham petrol ve doğalgaz çıkarımı alırken, bu sektörü bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri (13.094 TL), havayolu taşımacılığı (12.789 TL), kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (12.264 TL) sektörleri izledi.

Bu yıl şubat ayında ise 26.091 TL ile ilk sıraya havayolu taşımacılığı sektörü yerleşti. Onu ham petrol ve doğalgaz çıkarımı (20.439 TL), bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri (19.416 TL), uluslararası örgütler ve temsilcilik faaliyetleri (18.310 TL), finans sektörü (17.583 TL), kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (15.341 TL), bilgisayar programlama ve danışmanlık faaliyetleri (15.263 TL ) izledi.

En düşük ücret ise 5.071 TL ile bu yıl da ev hizmetlerinde çalışanlarda görüldü.

FAALİYET KOLLARINA GÖRE ORTALAMA AYLIK ÜCRETLER 2021 Şubat ayı 2022 Şubat ayı
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim İle Avcılık Ve İlgili
Hizmet Faal.		 4.572 6.521
Ormancılık İle Endüstriyel Ve Yakacak Odun Üretimi 5.644 8.175
Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 4.687 6.746
Kömür Ve Linyit Çıkartılması 7.508 11.279
Ham Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarımı 14.615 20.439
Metal Cevherleri Madenciliği 6.722 9.429
Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı 5.077 7.465
Madenciliği Destekleyici Hizmet Faaliyetleri 8.111 12.822
Gıda Ürünlerinin İmalatı 4.604 6.553
İçeceklerin İmalatı 6.251 8.927
Tütün Ürünleri İmalatı 8.392 12.474
Tekstil Ürünlerinin İmalatı 4.860 7.026
Giyim Eşyalarının İmalatı 4.151 5.870
Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı 4.146 5.884
Ağaç, Ağaç Ür. Ve Mantar Ür.İmalatı (Mobilya Hariç)tı 4.365 6.183
Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı 5.466 8.102
Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması 5.050 7.299
Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 12.264 15.341
Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 6.849 9.961
Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı 7.423 11.160
Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı 5.455 7.741
Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 5.066 7.300
Ana Metal Sanayii 6.738 9.666
Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) 5.433 7.746
Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı 7.024 10.101
Elektrikli Teçhizat İmalatı 6.044 8.667
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı 5.913 8.486
Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı 7.061 9.993
Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 7.870 11.989
Mobilya İmalatı 4.286 6.133
Diğer İmalatlar 4.632 6.629
Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı 6.371 9.970
Elektrik, Gaz, Buhar Ve Havalandırma Sistemi Üretim Ve Dağıtımı 6.392 9.214
Suyun Toplanması, Arıtılması Ve Dağıtılması 7.193 10.230
Kanalizasyon 6.327 8.815
Atığın Toplanması, Islahı Ve Bertarafı Faaliyetleri; Maddelerin Geri Kazanımı 5.505 7.360
İyileştirme Faaliyetleri Ve Diğer Atık Yönetimi Hizmetleri 5.154 7.362
Bina İnşaatı 4.069 5.775
Bina Dışı Yapıların İnşaatı 6.036 9.034
Özel İnşaat Faaliyetleri 4.359 6.041
Motorlu Kara Taşıtları Ve Motosiklet Toptan Ve Perakende Ticareti İle Onarımı 4.808 6.695
Toptan Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 5.382 7.609
Perakende Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 4.383 6.229
Kara Taşımacılığı Ve Boru Hattı Taşımacılığı 4.347 6.216
Su Yolu Taşımacılığı 9.093 13.418
Hava Yolu Taşımacılığı 12.789 26.091
Taşımacılık İçin Depolama Ve Destekleyici Faaliyetler 5.874 8.570
Posta Ve Kurye Faaliyetleri 5.181 7.219
Konaklama 4.767 6.933
Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri 4.037 5.627
Yayımcılık Faaliyetleri 6.971 9.240
Sinema Filmi, Video Ve Televizyon Prog. Yapım, Ses Kaydı Ve Müzik Yay. Faal. 5.959 7.411
Programcılık Ve Yayıncılık Faaliyetleri 7.499 10.551
Telekomünikasyon 10.436 14.122
Bilgisayar Programlama, Danışmanlık Ve İlgili Faal. 10.629 15.263
Bilgi Hizmet Faaliyetleri 9.403 13.742
Finansal Hizmet Faal. (Sigorta Ve Emeklilik Fonları Hariç) 11.652 17.583
Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç) 9.048 13.779
Finansal Hizmetler İle Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı Faaliyetler 7.313 10.271
Gayrimenkul Faaliyetleri 4.437 6.232
Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri 4.532 6.228
İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık Faaliyetleri 9.099 13.089
Mimarlık Ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Test Ve Analiz Faal. 6.643 9.221
Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri 13.094 19.416
Reklamcılık Ve Piyasa Araştırması 5.558 7.781
Diğer Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 5.678 7.809
Veterinerlik Hizmetleri 4.606 6.289
Kiralama Ve Leasing Faaliyetleri 5.917 7.745
İstihdam Faaliyetleri 4.884 6.976
Seyahat Acentesi, Tur Operatörü Ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri Ve İlgili Faal. 5.579 7.335
Güvenlik Ve Soruşturma Faaliyetleri 4.668 6.649
Binalar İle İlgili Hizmetler Ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri 4.769 6.829
Büro Yönetimi, Büro Destek Ve İş Destek Faaliyetleri 6.247 9.117
Kamu Yönetimi Ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik 5.203 7.517
Eğitim 5.617 7.403
İnsan Sağlığı Hizmetleri 5.900 9.102
Yatılı Bakım Faaliyetleri 4.731 6.182
Barınacak Yer Sağlanmaksızın Verilen Sosyal Hizmetler 4.760 6.630
Yaratıcı Sanatlar, Gösteri Sanatları Ve Eğlence Faaliyetleri 7.610 9.881
Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler Ve Diğer Kültürel Faaliyetler 5.520 8.039
Kumar Ve Müşterek Bahis Faaliyetleri 4.755 7.030
Spor Faaliyetleri, Eğlence Ve Dinlence Faaliyetleri 6.390 7.918
Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri 6.278 8.611
Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Ve Ev Eşyalarının Onarımı 4.816 6.633
Diğer Hizmet Faaliyetleri 4.017 5.489
Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hanehalklarının Faaliyetleri 3.887 5.209
Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Üretilen Mal Ve Hizmetler 4.123 5.509
Uluslararası Örgütler Ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri 11.120 18.310
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Çalışanlar 3.621 5.071
Toplam 5.371 7.628

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