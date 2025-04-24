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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sektörel güven endekslerinde düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Sektörel güven endekslerinde düşüş

        Güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 4,3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 ve inşaat sektöründe yüzde 4,2 azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:02
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        Sektörel güven endekslerinde düşüş
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

        Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisanda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 4,3 gerileyerek 109,5 oldu. Perakende ticaret sektöründe ise yüzde 2,5 azalarak 110,6, inşaat sektöründe yüzde 4,2 gerileyerek 85,1 değerini aldı.

        Hizmet sektöründe nisanda bir önceki aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 6,6, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 6,9 azalırken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,8 artış gösterdi.

        Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,6, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,4, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi de yüzde 2,5 geriledi.

        İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,9, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 6,4 azalış gösterdi.

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