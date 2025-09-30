Habertürk
        Şeker pancarı 2025-2026 üretim yılı alım fiyatı ne kadar?

        Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlendiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:57 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:57
        Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu
        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (TürkŞeker) 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

        Türkiye'nin stratejik gıda ürünlerinden birisi olan şekerin, sadece sofralara tat katmakla kalmayıp aynı zamanda tarımdan sanayiye, istihdamdan bölgesel kalkınmaya kadar geniş etki alanına sahip olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ülkemizde şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olarak belirlenmiştir. Bakanlık olarak, alınan bu kararın şeker pancarı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz."

