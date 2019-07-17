17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre bugün Erbil'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Başkonsolosluk görevlisinin cenazesi Erbil'den uçakla Türkiye'ye getirilecek. Şehit diplomatın saldırı sonrası kaldırıldığı Erbil Rizgari Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Erbil'de şehit olan diplomatımızın naaşını Türkiye'ye getirmek için Ankara'dan özel bir uçak Erbil'e gitti. Şehit diplomatın naaşı Türkiye saati ile 23.00'da yola çıktı. Şehit diplomatın naaşı Adana'ya götürülecek.
TÜRK EKİPLERİYLE EŞGÜDÜMLÜ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olay mahallinde susturuculu silah kullanıldı. Mermiler şu anda olay yeri ekibi tarafından incelemeye alındı. Türkiye'den giden ekipler Erbil'deki çalışmanın bir parçası oldu... Restoranın otoparkından giriş yapıldığı için bütün görüntüler izleniyor. Sadece restoranın görüntüleri değil yaklaşık 1600 şirketin merkezinin bulunduğu yer. Üç tane dünya markası niteliğinde otel var. Koruma gücü yüksek olan bir bölge. Erbil'de kendi içinde ayrıca koruma gücü olan bir nokta.
SALDIRGANLARDAN BİRİNİN YARALI OLDUĞU İDDİASI
Şu anda görüntülerde 3 kişiden 2 kişinin kim olduğuna dair tespit çalışmaları yapılıyor. Saldırganlardan biri güvenlik güçlerinin ateşi sonucu yaralı olduğu bildiriliyor.
BÜTÜN KAMERA KAYITLARI İNCELEME ALTINA ALINDI
Türkiye'den giden heyet şu anda oradaki güvenlik ve istihbarat birimleriyle eşgüdümlü olarak çalışıyor. Erbil'in en korunaklı yerlerinden biri.Bir tarafta İngiliz, bir taraftan İtalyan köyü var. Yaklaşık 120 kamera var. Konsolosluk çalışanın restorana geldiği andan itibaren bu kameraların takipte olup olmadığına bakılıyor. Konsolosluk çalışanı restorana intikal ettiği andan itibaren kendisini takip eden var mı, ona bakılıyor.
NERÇİVAN BARZANİ BAĞDAT'TAN ERBİL'E DÖNDÜ
Saldırının gerçekleştiği restoran Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'na yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta. Çok uzak değil. Bölge aslında kor diplomat bir bölge. Yüksek gelirli ailelerin oturduğu bir muhit. Gözler Erbil'deki güvenlik birimlerinde. Çiçeği burnunda bir hükümet var. Tebrikleri yeni kabul ediyorlardı. Şehirden faillerin kaçmasını önlemek iç in şehrin 7 farklı bölgelerinde kameralar bulunuyor. Failler belli, takip ediliyor. Olay esnasında Bağdat'ta bulunan Irak Kürt Yönetimi Başkanı Nerçivan Barzani'nin apar topar Erbil'e geldiği bildiriliyor.
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