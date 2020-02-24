Sait Faik Abasıyanık'ın 5 hikâyesi, 'Şehir Amber Kokacak' adlı dinletide edebiyat severlere sunulacak

Daha çok İstanbul'u ve şehir insanını acısıyla - sevinciyle etkileyici bir biçimde kaleme alan Sait Faik Abasıyanık'ın 5 hikâyesi, eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı bir sahne düzeniyle 'Şehir Amber Kokacak' adlı dinletide edebiyat severlere sunulacak.

* Müthiş Bir Tren

* Havuz Başı

* Balıkçısını Bulan Olta

* Yüksekkaldırım

* Serseri Çocuk ve Köpek

Atilla Birkiye'nin metinlerini hazırladığı, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı dinletinin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor. Edebiyat ile müziğin iç içe geçtiği dinletide eserleri kemanda Seda Subaşı, çelloda Şemsa İdil Ural yorumlarken; efektler Tuğrul Keskin, Vehbi Arslan ve Hasip Tuz'a ait. Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek'in seslendireceği Sait Faik hikâye dinletisi, 1 Mart Pazar günü 16'da ve 2 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da iki ayrı gösterimle İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek.