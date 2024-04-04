Spor yazarları Fenerbahçe'nin Adana Demirspor galibiyetini değerlendirdi
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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"MOURINHO GİBİ YAPAR MI?"
UĞUR MELEKE: "Fenerbahçe’nin zorlu Adana sınavında manşette ne takımına gol yediren İrfan Can Eğribayat, ne geri kazanma ustası Djiku, ne de güzel bir sayı yapan Tadic vardı bence. Esas manşeti, top toplayıcı bir genç adam attı dün Kadıköy’de. Dikkatli sporseverler hatırlayacaklardır, 2019’da Tottenham’la Olympiakos arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında bir top toplayıcı genç çocuk, tacın hızlı atılmasını sağlayarak takımına beraberliği getiren gole önemli katkı yapmıştı. O sıralarda Tottenham’ı çalıştıran Jose Mourinho koşarak golü o çocukla kutlamış, bununla da yetinmeyerek genç adamı takım yemeğinde de ağırlamıştı. Dün de Fenerbahçe için beraberliği bozan gol belki Dzeko’dan geldi. Belki taç atışını İrfan Kahveci şahane bir biçimde hızlı kullandı. Ama İrfan Can’ın o tacı çabuk kullanmasını sağlayan bir top toplayıcı genç çocuktu. Ne dersiniz, İsmail Kartal da, adeta bir gol katkısı veren o top toplayıcı genç çocuğu, Jose Mourinho gibi takım yemeğinde ağırlar mı? [HÜRRİYET]
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"4-2'DEN SONRA OYUNDAN ALMALIYDI"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe cephesinde son gelişmeler dolayısıyla futbolcuların bu maça çok hırslı çıkacağı ve sınırsız enerji harcayacaklarını bekliyordum. Öyle de oldu... Kritik dönemde önemli 3 puan kazanıldı. Olympiakos maçı öncesi İsmail Kartal'ın iyi bir gözlem yapması lazım. İkinci yarıda takım presinin düşüp rakibin çok fazla kaleye yaklaşması ciddi bir uyarıdır. Dzeko dün hırslı ve istekliydi. Son dakikalara kadar kendisini deparlarla zorladı. Bir sakatlık yaşamaması için İsmail Kartal'ın onu 4-2'den hemen sonra oyundan alması gerekirdi. [SABAH]
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"FUTBOLA DÖNÜŞ"
ENGİN VEREL: "Fenerbahçe'yi yönetmek demek, lider olmak demektir. Lider olmak da kitlelerin yanlışa meylettiği yerde sağduyulu durmak demektir. Kitlelere gazı verip, sonra takımı, bir takım yarışmalardan çekmek liderlik değildir. Fenerbahçe'nin getirildiği noktadan geçmişte bu takımın kaptanlığını yapmış biri olarak rahatsızım ve kesinlikle tasvip etmiyorum. Bugün popülist kararlara alkış tutup beni yuhalayanlar da eminim zaman geçtiğinde ne kadar haklı olduğumu anlayacak. Ancak bazı şeyleri geri getirmek mümkün olmuyor. Ne yazık ki bu futbol dışı atmosfer, Fenbahçe'nin oyununu da olumsuz etkiliyor. Dün özellikle son vuruşlarda bu motivasyon eksikliğini hissettik. Fenerbahçeli oyuncuların becerisinden çok, rakibin ve hakemin hatalarıyla kazanılan galibiyet, belki futbola dönüş için bir ışık olur." [AKŞAM]
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"İRONİK MAÇ"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Oosterwolde bir tarafa, İrfan Can Eğribayat'ın ilk 11 çıkması, aslında PFDK kararıyla oldu. Ceza alan iki oyuncuya da forma verdi İsmail Kartal. Kendi içinde mesaj taşıyordu bu seçim. Eğribayat'ın zora soktuğu maçı, "takım" kazanmayı bildi. Tadic en kötü 90 dakikasındaydı. Top kaybı yüksekti. Üstüne basan, topu kaptı. Ne ironik ki; attığı golde de ondan başkası bu vuruşu yapamazdı. Büyük futbolcu olmak böyle bir şey… Maç öncesi "8'de 8'di" hedef…. Şimdi "7'de 7" oldu. "Adil rekabetin" peşinde tavizsiz bir Fenerbahçe var. İyi ki var… " [SABAH]
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"KAOSTAN MUTLU SONA"
İBRAHİM YILDIZ: Adana Demirspor galibiyeti, Sarı-Lacivertlileri şampiyonluk yarışının içinde tuttu şüphesiz. Kelimenin tam anlamıyla dört dörtlük bir maç çıkardılar. İzleyenlerin büyük keyif aldığı, zaman zaman nefeslerin kesildiği anlar vardı. Taraftarının önünde bu kadar güzel bir oyun yaşanılan olumsuzluklara verilen en önemli yanıt oldu. (HABERTÜRK)
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"LİGE MÜTHİŞ DÖNÜŞ"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Sonuçta milli maçlar ve secim için verilen ara sonrası Fenerbahçe lige müthiş bir dönüş yaptı. En sevindirici tarafı ise Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olaylardan oyuncuların hiç etkilenmemiş görünmesiydi. "Biz iyi bir takımız her maçı kazanmak için oynarız" mesajı verdiler." [TAKVİM]
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"TEKNİK ADAM DOKUNUŞU YOK"
OKTAY DERELİOĞLU: "Fenerbahçe'de bir teknik adam dokunuşu yok. O gün Fenerbahçe'nin oyuncuları üst seviyedeyse maçı kopartıyor. Eğer takım oyunu güçlü olsa Galatasaray'ın da üzerindeydiler. Dediğim gibi sezon başından beri yıldızlarıyla kazanmasını biliyor. Fenerbahçe'nin kolay gol yemesi onlar için büyük handikap. Bu maçtan yine dersler çıkartılması gerekiyor. Evet bu haftalarda oyuna değil skora bakılması gerekir ama yine de savunma hatalar gözden geçirilmeli." [TAKVİM]
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"TOP TOPLAYICI ÇÖZMÜŞ, HAKEMLER ÇÖZEMİYOR"
ERCAN GÜVEN: "Adana Demirspor ikinci yarıya sakatlanan kalecisi Mahammadiliyev’i çıkarıp, ayağı ondan da kötü olan Vedat’ı alarak başladı ki, İrfan Can’ın hazırlayıp gole konsantre Dzeko’nun attığı usta işi gol, o kötü ayaktan taca giden top ve atik top toplayıcı çocuk sayesinde oluştu. Yahu top toplayıcı çocuk futbolu çözmüş, hakemlerimiz çözemiyor! Gol atmak için çıldıran ikinci Fenerbahçeli ise Szymanski idi. Her topu denedi. Çok istedi. Ama üçüncü gol pek de oyunda gözükmeyen Tadic’dendi. Ustalığın yapıştığı futbolcuyu bırakmama gibi bir huyu var ne mutlu ki. Maçın bitmesine on dakika kala skor 3-2 olmuşken İrfan Can’ın yerine giren Serdar Dursun’un golü bile Adana Demirspor’a pes ettirmedi ki, sadece kazanana değil, bravo konuk takıma da… Sonuçta futbol Titanic gibi derinlere gömülmeden birkaç güzel nağme duyduysak ne mutlu bizlere." [MİLLİYET]
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"FUTBOLDA GEVŞEMEYE YER YOK"
AHMET SELİM KUL: Futbolda bir an bile “gevşemeye” yer yokken İrfan Can bunu biraz fazla yapıyor. Bu gol çok kısa bir afallama yaratsa Fenerbahçe iyi futbolunu sürdürdü. Fakat son vuruşlardaki “fantezi” denemeler birçok pozisyonu heba etti. Bu kritik haftalarda gevşeklik yakar, fantezi sıkıntıya sokar. Bunu hiçbir an unutmamak gerekir. (HABERTÜRK)
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"KAFASI BAŞKA YERDE MİYDİ?"
HİLMİ TÜRKAY: "Fenerbahçe’nin rakipleri klasikleşti. Yine olmadık yerde yere yatanları vakitten çalmaları o kadar çok gördük ki. Amaçları ne? Fenerbahçe’nin bunları yaparak yolunu kesmek mi? SarıLacivertliler oyunun başında yakaladığı fırsatları değerlendirmiş olsa maç erken bitecekti. Gol attılar gol yediler. Kaleci İrfan kendisine yakıştıramadığım büyük hata yaptı. Şanssızlığı mı diyeyim yoksa kafası başka yerde miydi? Fenerbahçe takım olarak maç boyunca çok koştu, kazanmayı hak eden oyun ortaya koydu. Dzeko yine boş geçmedi. Tadic öyle bir gol attı ki izlemeyenlere tavsiyem muhakkak izlesinler. Fenerbahçe takipte ısrarlı." [CUMHURİYET]
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