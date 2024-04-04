İran'da Devrim Muhafızları'na ait askeri tesisle 2 karakola eş zamanlı saldırılar düzenlendi

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna eş zamanlı saldırılar düzenlendiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, "Rask ve Çabahar'daki askeri karargahlara terör saldırıları düzenlendi. Durum kontrol altında ve konuyla ilgili detaylı bilgi daha sonra açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Temsili Görsel: AP Merhameti, daha sonra devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıların ardından karşılık verilmesiyle çıkan çatışmalarda 3 İranlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti. REKLAM Devlet televizyonu ise uzun süre devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden İranlı güvenlik görevlilerinin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi. Saldırganlardan 16'sının da öldürüldüğü aktarıldı.

Görsel: ShutterStock Sistan-Beluçistan eyaletinin Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Rıza Dilberi, saldırganların tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar Çabahar'da teröristlere yönelik operasyonların devam edeceğini ifade etti. ​​​​​​​Ceyşu'l Adl örgütü, sosyal medya hesaplarından saldırıları üstlendi. İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor. *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.