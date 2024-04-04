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        Haberler Dünya İran'da Devrim Muhafızları'na ait askeri tesisle 2 karakola eş zamanlı saldırılar düzenlendi

        İran'da Devrim Muhafızları'na ait askeri tesisle 2 karakola eş zamanlı saldırılar düzenlendi

        İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları'na ait iki polis karakoluna eş zamanlı saldırılar düzenlendiği bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:36 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:36
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        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
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        İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna eş zamanlı saldırılar düzenlendiği bildirildi.

        İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, "Rask ve Çabahar'daki askeri karargahlara terör saldırıları düzenlendi. Durum kontrol altında ve konuyla ilgili detaylı bilgi daha sonra açıklanacak." ifadelerini kullandı.

        Temsili Görsel: AP
        Temsili Görsel: AP

        Merhameti, daha sonra devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıların ardından karşılık verilmesiyle çıkan çatışmalarda 3 İranlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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        Devlet televizyonu ise uzun süre devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden İranlı güvenlik görevlilerinin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi. Saldırganlardan 16'sının da öldürüldüğü aktarıldı.

        Görsel: ShutterStock
        Görsel: ShutterStock

        Sistan-Beluçistan eyaletinin Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Rıza Dilberi, saldırganların tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar Çabahar'da teröristlere yönelik operasyonların devam edeceğini ifade etti.

        ​​​​​​​Ceyşu'l Adl örgütü, sosyal medya hesaplarından saldırıları üstlendi.

        İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #iran
        #devrim muhafızları
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