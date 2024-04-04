Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adana'da muhtarların mazbata kavgası

        Adana'da mazbata savaşı! 2. aday koltuğa oturdu ortalık karıştı

        Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde en çok oyu alıp muhtarlığı kazanan İsa Karagöz'ün, ikametgahının başka mahallede olduğu ortaya çıkınca mazbata, 2'nci sıradaki mevcut muhtar Ahmet Kırtay'a verildi. Kararın ardından iki muhtar adayının destekçileri arasında taş ve sopalarla kavga çıktı. Polis, tarafları biber gazı ve cop kullanarak dağıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:40 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye, 31 Mart Pazar günü yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Yerel seçimlerde Türkiye genelinde 50 bin 516 aday da muhtar olabilmek için yarıştı. Mahtarlık seçimlerinde sonuçların açıklanmasıyla itiraz süreci başlarken bazı mahallelerde adaylar arasında kavgalar çıktı. Bunlardan biri de Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaşandı.

        • 2

          31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeşilyurt Mahallesi'nde bin 300 oy alan İsa Karagöz, 700 oy alan mevcut muhtar Ahmet Kırtay’ı geride bırakıp, seçimi kazandı.

        • 3

          Kırtay, İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunarak Karagöz’ün ikametgahının mahallede bulunmadığını öne sürdü.

        • 4

          İtirazı değerlendiren ilçe seçim kurulu, itirazı haklı bularak mazbatayı muhtarlık seçiminde ikinci olan Ahmet Kırtay'a verdi.

        • 5

          İsa Karagöz'ün destekçileri, ikametgahının Kırtay’ın muhtarlığı döneminde değiştirildiği iddiasıyla karara tepki gösterdi.

        • 6

          Mahallede karşı karşıya gelen Kırtay ve Karagöz’ün destekçileri, birbirine taş ve sopalarla saldırdı.

        • 7

          İhbar üzerine mahalleye gelen polis, havaya ateş açıp, biber gazı ve cop kullanarak kalabalığı dağıttı.

          Kavga ve polisin müdahale anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

        • 8

          "35 YILDIR BURADA OTURUYORUM"

          Seçimi kazandığı halde muhtar olamayan İsa Karagöz, "35 yıldır Yeşilbağlar Mahallesinde oturuyorum. Bundan yaklaşık 13 ay önce muhtarlık adaylığımı açıkladım. Adaylığımı açıkladığımdan beri benim adresim üç dört defa silindi. E-Devlet’ten bakıyorum, E-devletimde adresim gözükmüyor. Kaymakamlığa gidiyorum ne oldu diye soruyorum. Cevap alamıyorum. Kim silmiş diyorum, polisler gelip buraya bakmışlar kimse yokmuş diye silinmiş cevabını alıyorum. Bende bakıyorum tamam burada madem ikamet etmiyorum, adresi tekrardan alıyorum. Tekrardan benim adresim siliniyor" dedi.

          İsa Karagöz, "Seçime bir ay kala il seçim kurulana gittim. Kimliği verdim, dedim ki kimliğime bakabilir misiniz? Ben burada aday olabilir miyim? Ya da yarın bir gün muhtarlığı kazandığımda sıkıntı çıkar mı dedim. Cevap olarak muhtar olabilirsin hiçbir sıkıntı engel yok dendi" sözlerine yer verdi.

        • 9

          KAYITLARI RAKİBİNİN SİLDİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

          Yeşilbağlar Mahallesi’nde seçimi kazandığını vurgulayan muhtar adayı Karagöz, "Seçimi kazandıktan sonra bayağı bir farkla aldım. Kazandıktan sonra bir baktım kaydımı silen rakibim Ahmet Kırtay, ben bunun bilincindeydim. Kendisi uğraşıyordu benimle. Öğrendi benim kazanacağımı, bütün kayıtlarımı sildiriyordu" dedi.

          Karagöz, "Mazbatamı almaya gittiğimde bir baktım, itiraz var dediler. Kim itiraz etmiş? Ahmet Kırtay, neye itiraz etmiş? Sen burada oturmuyormuşsun. Ben burada ne demek oturmuyorum? Benim adres kayıtlarımın hepsi burada, doğma büyüme Yeşilbağlar gözüküyor. Farklı bir mahalle gözüküyor mu diye sorduğumda gözükmediğini söylüyorlar. O zaman benim adresim nerede? Ben oyumu da burada kullandım. Cumhurbaşkanlığı oyunu da burada kullandım. Tüm oylarımı burada kullandım hiçbir sıkıntı yok. Mazbatamı almaya gittiğimde size vermiyoruz dendi. Haksız görülmüşüm, burada oturulmadığım gerekçesiyle. Oturmadığıma daire bir belge var mı? Kanıt var mı? Yok. Bir baktım direkt rakibim olan mevcut muhtara mazbatayı teslim ettiler" şeklinde konuştu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Habertürk Anasayfa