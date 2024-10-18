ABD'de 2024 seçimleri ülke tarihinin en maliyetli seçimi oldu

Tüm dünyanın beklediği ABD başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı.

Başkan adayları arasındaki rekabet artarken, 5 Kasım'da sandık başına gidecek Amerikalılar ülkenin yeni liderini belirleyecek.

Seçim kampanyaları kapsamında yapılan çalışmalar yoğunlaşırken, buna yönelik harcamaların tutarı da milyarlarca doları bulacak.

AA muhabirinin siyasetteki para akışını ve bunun seçimler ile politikalar üzerindeki etkisini takip eden araştırma grubu OpenSecrets verilerinden derlediği bilgilere göre, seçim harcamalarının toplamda en az 15,9 milyar doları bulması bekleniyor.

Çoğunluğunu süper Siyasi Eylem Komitelerinin (PACs) oluşturduğu dış grupların, 7 Ekim itibarıyla, 2024 seçimleri için yaklaşık 2,6 milyar dolar harcadığı belirtiliyor.

ABD'de 2016'daki seçimlerin toplam maliyetinin 6,5 milyar dolar, 2012'deki seçimlerin 6,3 milyar dolar, 2008'deki seçimlerin 5,3 milyar dolar, 2004'teki seçimlerin 4,2 milyar dolar ve 2000'deki seçimlerin 3,1 milyar dolar olduğu kayıtlarda yer alıyor.

Bu yılki harcama tutarının, 2020 seçimlerindeki 15,1 milyar dolarlık rekor harcama tutarını da geride bırakacağı öngörülüyor.

Söz konusu harcama tutarıyla 2024 seçimlerinin bu zamana kadarki en maliyetli seçim olacağı tahmin ediliyor.

Mevcut harcama eğilimlerinin devam etmesi halinde bu seçimlerde toplam dış harcamanın 5 milyar doları aşacağı öngörülüyor.

ABD siyasetinde, dış harcama, adayların komitelerinden bağımsız olarak, onlarla koordineli olmayan gruplar veya bireyler tarafından yapılan siyasi harcamaları ifade ediyor. Bu gruplar geleneksel parti komitelerinden daha tartışmalı olan süper Siyasi Eylem Komitelerine ve "kara para" kuruluşlarına kadar uzanıyor.

Dış harcamalarda Cumhuriyetçiler Demokratlara karşı avantajlı

Dış harcamalarda bu zaman kadar Cumhuriyetçiler avantajlı konumda bulunuyor. Dış gruplara en çok bağış yapan 5 mega donörün hepsi Cumhuriyetçileri destekliyor.