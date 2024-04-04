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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Temmuzda emekli aylıkları nasıl hesaplanacak? 2024 Temmuz emekli ve memur maaş artışı yüzde kaç olacak? - Ekonomi haberleri - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Temmuzda emekli aylıkları nasıl hesaplanacak?

        Üç aylık enflasyonla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yüzde 15,06 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında üç aylık enflasyon farkı ise yüzde 0,05 oldu. Peki temmuz ayında memur maaşları ve emekli aylıkları nasıl hesaplanacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç emekli aylıkları ve memur maaş artışlarıyla ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 04.04.2024 - 08:15 Güncelleme: 04.04.2024 - 08:40
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        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3,16, ocak – mart dönemindeki üç aylık enflasyonu ise yüzde 15,06 olarak açıkladı.

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        Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Bu artışın içinde yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammı da yer alıyor.

        Kanuna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları sadece son 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Buna göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına normalde yüzde 37,57 oranında zam yapılacaktı. Ancak, hükümet bu oranı önce 5 puan artırarak yüzde 42,57’ye tamamladı. Daha sonra ise yüzde 49,25 yaparak memur ve memur emeklileri ile eşitledi.

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        ÜÇ AYLIK FARK YÜZDE 15,06

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için bu yılın üç aylık döneminde yüzde 15,06 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

        Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Ocak – haziran döneminde enflasyon yüzde 15’i aşarsa, aşan kısmın farkı temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için ocak – mart dönemindeki enflasyon farkı yüzde 0,05 gibi çok düşük oranda gerçekleşti.

        TEMMUZDA MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?

        Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyonu orta noktası yüzde 36 olmak üzere yüzde 30 – 42 aralığında tahmin edildi. Para Politikası Kurulu’nun 5 puanlık faiz artışı kararı aldığı son toplantıya ilişkin açıklama enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyona gidileceği şeklinde değerlendirildi. Merkez Bankası’nın ikinci enflasyon raporu 9 Mayıs’ta açıklanacak.

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        Mevcut projeksiyonlara göre haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 75 olması halinde, ocak – haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 27,21 olacak.

        Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 27,21 oranındaki enflasyon farkı oranında artış yapılacak.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında artış yapılırken ise öncelikle ocak ayındaki yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı dikkate alınarak 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak. Memurlar ve emekli memurlar için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 10,62 olacak. Bunun üzerine geçen yıl imzalanan toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 10 oranında artış yapılacak. Böylece, memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 21,68 oranında artacak.

        Yeni bir kanun çıkartılmadığı takdirde enflasyon oranı kaç olursa olsun temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarındaki artış SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artıştan düşük kalacak.

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        #BAĞ-KUR
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