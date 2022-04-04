Şehidin tabancasını çalan kadınlar yakalandı

DHA

Osmaniye'de şehit ailesinin evinden altın ve paralarla birlikte tabancasını da çalan 3 kadın, polisin sıkı takibi ile yakalandı.

Şırnak'ın Gülyazı ilçesi Alancık Mahallesi'nde 2012 yılında araç kazasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Topal'ın, Yediocak Mahallesi'ndeki ailesinin evine önceki gün giren kimliği belirsiz 3 kişi, altın ve paraların yanı sıra şehidin tabancasını da çaldı.

POLİS, KİMLİKLERİNİ TESPİT ETTİ

Şikâyetin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Ekipler, şüphelilerin 15 ayrı suç kaydı bulunan A.G., 12 ayrı suç kaydı olan H.Ç. ile bir suçtan kaydı bulunan A.G. isimli kadınlar olduğunu tespit etti.

KAÇMAYA ÇALIŞAN 3 KADIN YAKALANDI

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, polisi fark edince kaçmaya çalışan 3 kadını da takip sonucu yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Bu arada şehit ailesinin evinden çalındığı belirlenen 4 yarım altın, 8 çeyrek altın, 3 bin lira ile şehidin beylik tabancası aileye teslim edildi.