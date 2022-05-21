Sefo dinleyicileriyle buluştu

Yaklaşık 1 ay hazırlandığı konserde Sefo'ya sahnede 10 dansçı eşlik etti. Sefo'nun yakın arkadaşları olan yetenekli isimler "Yase", "Jako", "Revart" ve "Lukhan" ise Sefo sahneye çıkmadan önce seyircilere şarkılarını seslendirdi.

Sevilen şarkılarını canlı seslendiren Sefo'nun konserine birçok ünlü isim katıldı.