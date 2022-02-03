"Şarkılarımı metrobüste yazdım!"

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'Sefo' adıyla tanınan rapçi Seyfullah Sağır, Süper FM'de yayınlanan "Duygu'yla Radyodayız" programının konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan 'Sefo', “Bilmem mi?” şarkısının gördüğü ilgi hakkında konuştu.

"METROBÜSTE YAZDIM"

Rapçi, "Şarkı güzeldi, insanlar beğendi. Şarkının İspanyolca remiksi yapıldı. Meksikalı bir grupla dünyaya açılacağız. Şarkılarımı Esenyurt’taki okuluma metrobüsle giderken yolda yazdım." dedi.

"KİMSEYE GÜVENMEM"

Ayrıca hayatında bir yıldır kimsenin olmadığını belirten ünlü isim, "Aşk hayatım yok. Aşkı aramazsın, o sana gelir ama şöhretime gelen olur mu? Bilmem... Genelde kimseye güvenmem." ifadelerini kullandı.