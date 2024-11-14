Marie Antoinette ile bağlantılı olabileceği düşünülen kolyeye rekor fiyat

Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in düşüşünü hızlandırdığı düşünülen Elmas Kolye Olayı ile bağlantılı olan elmaslarla bezeli kolye, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen müzayedede 4.81 milyon dolara satıldı.

Asyalı bir koleksiyoncu tarafından satışa sunulan, 300 karat elmas içeren parça, çekişmeli geçen teklif savaşının ardından beklenenden daha yüksek bir fiyata alıcı buldu.

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Kolyenin ismi açıklanmayan bir kadına satılmasının ardından Sotheby's mücevher uzmanı Andres White Correal, "Açıkça görülüyor ki, mükemmel kökenlere sahip tarihi mücevherler için pazarda bir niş var. İnsanlar yalnızca nesneyi değil, ona bağlı tüm tarihi de satın alıyorlar" şeklinde konuştu. REKLAM White Correal, kolyenin yeni sahibinin parçayı satın almak için 'mücadele' verdikten sonra 'çok mutlu' olduğunu ifade etti.

İsmi gizli tutulan kişi, "Bu parçayı kazandığım için son derece mutluyum ancak ona sahip değilim, yalnızca bir sonraki kişiye kadar emanetçisiyim" dedi. Sotheby's, bu ay yaptığı açıklamada kolyedeki bazı elmasların, Marie Antoinette'in düşüşüne katkıda bulunan bir kolyeden gelmiş olabileceğini belirtti. ELMAS KOLYE OLAYI NEDİR? Kral XV. Louis, metresi Madam du Barry için gösterişli bir elmas kolye sipariş etti. Ancak Louis ölünce kolye satılamadı ve kolyenin yapımcıları büyük borca girdi. Kolyenin Kraliçe Marie Antoinette tarafından satın alınacağı düşünülse de bu plan da gerçekleşemedi.

Jeanne de la Motte isimli bir dolandırıcı, Fransız kraliçesini taklit ederek türlü yollarla kolyeyi onun adına satın aldı ve parçalara ayırarak karaborsada sattı. Bu sırada kolyenin yapımcıları ödeme alamayınca Marie Antoinette ile iletişime geçti. Fakat Marie Antoinette olaydan tamamen habersizdi. REKLAM Sonraki duruşmada kraliçenin suçsuz olduğu ortaya çıksa da bu, onun savurganlıkla ilgili artan kötü şöhretini azaltmaya yetmedi. Bu durum, devrimi körükleyerek Fransız monarşisinin yıkılmasına katkıda bulundu.

Fransız Kralı XVI. Louis'in eşi olan Avusturya kökenli kraliçe Marie Antoinette, Fransız Devrimi sırasında 1793'te giyotinle idam edildi. Devrimden bu yana, 'Elmas Kolye Olayı' birçok edebi esere ve filme ilham kaynağı oldu. ORİJİNAL KOLYE KARABORSADA PARÇA PARÇA SATILDI 1770'lerde yapılan orijinal kolyenin elmasları daha sonra karaborsada parça parça satıldığı için izlerini sürmek neredeyse imkansız. Ancak bazı uzmanlar, elmasların kalitesi ve yaşının eşleşebileceğine işaret ediyor.

Sotheby's'e göre, kolyenin önceki sahiplerinden biri İngiltere'nin Anglesey Markizi'ydi ve ailesinden biri Kraliçe II. Elizabeth'in taç giyme töreninde bu kolyeyi takmıştı.