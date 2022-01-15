Sefo, 'Affettim' diyor!

DÜNYAYA AÇILMAYA HAZIRLANIYOR

Sefo, 6 ayda 250 milyon dinlenme sayısına ulaşarak, bir rekora imza atan ve yıl boyunca tüm ödüllerin sahibi olan “Bilmem Mi” şarkısına Meksikalı yıldız “Reik” ile bir remix hazırladıklarını duyurdu.

Sefo’nun dünyaca ünlü grup Reik ile üzerinde çalışmaya devam ettikleri “Bilmem mi” remixinin de önümüzdeki günlerde tüm dijital platformlarda yayında olması planlanıyor.