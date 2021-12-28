2021 yılının 'hit'leri açıklandı

Dijital müzik platformu fizy’de 2021 yılının yıldızları belli oldu. 2021 yılında fizy’li kullanıcılar; en çok Edis’in ‘Martılar’, Mustafa Ceceli’nin ‘Öptüm Nefesinden’, Buray’ın ‘Alaz Alaz’ ile Sefo’nun ‘Bilmem Mi?’ isimli şarkılarını dinledi.
Sakiler’in ‘Dünyadan Uzak’, Müslüm Gürses’in ‘Affet’, İkilem’in ‘Bir Sebebi Var’ ve Madrigal’in ‘Seni Dert Etmeler’ isimli şarkıları da dijital müzik platformunda 2021’in en çok paylaşılanları arasında yer aldı.
'POP' ZİRVEDEKİ YERİNİ 2021'DE DE KORUDU
Dijital müzik platformu kullanıcıları; 2021 yılında en fazla Pop, Rap, En İyiler/Best Of, Yeni Çıkan Albümler, Yöresel/Ülkesel, Oldies ve Melankolik kategorilerini dinledi. 35 milyondan fazla tekil şarkının yanı sıra özenle oluşturulan listeler de yoğun ilgi gördü.
2021’de en çok ‘Karışık Kaset’, ‘En Yeniler (Yerli)’, ‘fizy Top 50 Yerli’, ‘Haftalık Keşif Listesi’, ‘fizy Pop’, ‘Popüler Trend’, ‘Günün Listesi’, ‘En Yeniler (Yabancı)’, ‘Top 50 Unutulmaz Şarkılar Yerli’ ve ‘fizy Top 50 Yabancı’ listeleri dinlendi.
2021 yılında dijital müzik platformunu tercih eden müziksever şehirler arasında İstanbul başta yer alırken, İstanbul’u sırasıyla Ankara, Konya, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve Kayseri takip etti.
2021'DE ESKİMEYEN İSİMLER UNUTULMADI
Dijital müzik platformunu kullanan müzik tutkunları, 2021 yılında da Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Yıldız Tilbe, Tarkan ve İbrahim Tatlıses gibi Türk müziğinin eskimeyen isimlerini dinledi. Bu isimleri son dönemde yaptıkları başarılı çalışmalarla Buray, Sıla ve Ebru Yaşar takip etti.
Dijital müzik platformunda 2021 yılında hayata geçen ‘Ücretsiz Müzik Dinleme’ modeli sayesinde kullanıcılar, uygulama dükkanlarından fizy’i indirdikleri takdirde herhangi bir paket almadan ücretsiz şekilde müzik keyfine erişebiliyor.
Kullanıcılar, ayrıca bu modeli premium olarak reklamsız bir müzik deneyimine dönüştürme imkanı da yakalıyor. Dijital müzik platformunu kullanan müzikseverler, hazırladıkları listeye uygun şarkıların uygulama içerisinde kendilerine önerilmesi sayesinde ise keyifli ve zengin listeler oluşturma fırsatına erişiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!