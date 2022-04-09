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Sefo ile Revart'ın yeni şarkısı yarım kalıyor

Yarım kalıyor!

'Yarım Kalır'da bir araya gelen 'Sefo' ile rapçi 'Revart'ın yeni parçasının tek kötü yanı şarkının 2 dakika 41 saniye sonra bitmesi...

09.04.2022 - 09:20 | Güncelleme: MÜZİK

  • 'Bilmem Mi' ve 'Affettim' şarkılarıyla uzun süre listelerde zirvede kalan 'Sefo' lakaplı Seyfullah Sağır, rapçi 'Revart' ile ortak bir projeye imza attı. İkilinin sözlerini birlikte yazdıkları 'Yarım Kalır', dijital platformlarda yerini aldı. 'Sefo'nun her parçası bir öncekinden daha da başarılı oluyor. 

  • Daha önce 'Bilmem Mi' ve 'Affettim'i çok sevdiğimi dile getirmiştim. Ancak 'Yarım Kalır', sanırım benim için yayımlanmasından itibaren bu 2 şarkının önüne geçti. 'Yarım Kalır'ın altyapısı ve hareketli melodisi tekrar tekrar dinleme isteği uyandırıyor. 'Sefo' ile 'Revart'ın uyumu da şarkıya farklı bir aura katmış.

  • Parça dün müzikseverlerle buluşmasına rağmen YouTube'da Trendler'deki Müzik Listesi'nde 2 numaraya yerleşmiş. 435 binden fazla görüntülenme alan 'Yarım Kalır'ın beni üzen tek yanı ise şarkının 3 dakikadan az sürmesi... İkilinin dediği gibi; parçanın hissiyatı tam zirvedeyken 'Yarım Kalıyor!'

  • Daha önce 'Affettim' diyen bu kez de 'Biliyorum art niyetinle değil / Ama bu da affedilir gibi değil' ifadelerini kullanan 'Sefo'nun bir sonraki projesini heyecanla bekliyorum.

  • ETKİLEYİCİ 'MÜHÜRLENDİM'

    Alternatif sahnenin en güçlü isimleri arasında yer alan 'Redd' grubunun solisti Doğan Duru, 'Polisi Aramayın' ve 'Ucubelerin Çağı'nın ardından 'Mühürlendim'i dinleyicisiyle paylaştı. Sesiyle büyüleyen Duru'nun yeni projesi çok etkileyici... 'Mühürlendim yine ben / Düğümlendim sana ben / Çöz desen çözemem' diyerek, kalbe dokunan Doğan Duru, kalitesini ortaya koymuş! Ayrıca ünlü isim, 'Mühürlendim'i 'Çok yumuşak ama çok temiz ve yüksek notalarda söylenen, şarkıcılığı zor bir şarkı...' olarak tanımlamış.

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