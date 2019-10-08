Seferberlik emri nedir? Sefer görev emri sorgulama nasıl yapılır? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen sefer görev emri sorgulama ise e-devlet üzerinden yapılıyor. Milli Seferberlik ilan edilmesi durumundan yeniden askerlik görevine çağırılan vatandaşlar e-devlet üzerinden sorgulama yapabilecekler.

SEFERBERLİK EMRİ NEDİR?

Sefer Görev Emri, askerlik görevini tamamlamış vatandaşların, milli seferberlik durumlarında tekrar askerlik görevine çağrılması durumudur. Sefer Görev Emri ile ilgili duyurular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılıyor.

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr . internet adresinden de öğrenilebilmektedir.

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

SEFER GÖREV EMRİ'NDE YAŞ SINIRI VAR MI?

Orgeneral/Oramiraller ile Korgeneral/Koramiraller hariç, terhis olan subay ve astsubaylar terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde, uzman erbaş, uzman jandarma, erbaş ve erler terhis tarihinden itibaren üç ay içerisinde Askerlik Şubelerine ikâmet adresi ve durumlarını bildirmek suretiyle terhis kayıtlarını yaptırırlar. Terhis kaydını yaptırmayanlar idari para cezası ile cezalandırılır.

Terhis olurken tebliğ edilen sefer görev emrim e-Devletten baktığımda görünmüyor. Devam edip etmediğinin bildirilmesi. SGE, birlik ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içinde olan yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisasları esas alınarak muvvazlık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun ve yenileme esasına göre verilmektedir.

Seferberlik mevzuatı gereği; TSK'nin ihtiyaçları gözetilerek genç personelden başlamak surtiyle yasal yedeklik yaş sınırı 41 yaşına kadar olan yedek personele SGE, Seferberlik Bilgi Sistemi (SBS) ile otomasyon ağı üzerinden verilmek yada iptal edilmektedir. Talep üzerine görevlendirme yapılamamaktadır.