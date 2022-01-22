Sedef Kabaş'ın açıklamalarına AK Partili isimlerden tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlerle gündem olan gazeteci Sedef Kabaş'ı kınayan açıklamalar yapıldı. Kabaş hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da '#HaddiniBilSedefKabas' etiketi altında pek çok isim açıklama yaptı.
ÖMER ÇELİK: AHLAKSIZLIK VE PESPAYELİKTİR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kabaş'ın ifadelerini ahlaksızlık olarak değerlendirerek, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
SOYLU: EDEPSİZ LAFLAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şems-i Tebrizi'nın "İnsanı hayvandan ayırt eden edepdir" sözüne atıfta bulunarak, "Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laflar etmişler. Sedef, edepsiz, yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz" açıklamasında bulundu.
KURUM: MİLLETİMİZİN İRADESİNE SALDIRIDIR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Kabaş'a şu sözlerle tepki gösterdi:
"Hakareti, terbiyesizliği ve ahlaksızlığı meslek edinen bir şahsın çirkin üslubuyla sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına ettiği hakaret aynı zamanda aziz milletimizin iradesine ve değerlerine alçakça bir saldırıdır."
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