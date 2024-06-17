Seda Üren'in güneş banyosu
Seda Üren, Türkbükü'ndeki bir plajın iskelesinde görüntülendi. Tüm gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı
Giriş: 17.06.2024 - 12:21 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:21
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Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Seda Üren, tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Seda Üren, Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere yansıdı.
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Kahverengi bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Seda Üren, günü yüzerek ve güneşlenerek geçirdi.
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Denizin keyfini çıkaran Seda Üren, daha sonra iskele üzerinde dinlendikten sonra şezlonguna döndü.
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