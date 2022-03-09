Hızına yetişilemedi!

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Seda Bakan (36), önceki gün Maslak'taki özel bir hastaneye girerken görüntülendi.

Aracını valeye teslim ettikten sonra hızla hastaneye koşan Bakan, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken Seda Bakan, yaklaşık bir saate yakın kaldığı hastaneden yine aynı hızla ayrıldı.

Ünlü oyuncu, muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen konuşmak istemedi.

"ESKİSİ GİBİ HER ŞEYE ATLAMIYORUM"

Öte yandan daha önce kızı Leyla’nın doğumundan sonra bir süre setlere ara veren Bakan, "Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt vermişti.

Seda Bakan, "Gelen projeler var. Eskisi gibi her şeye atlamıyorum. Biraz daha seçiciyim. Leyla olduğu için hayatımda değecek işleri kabul ediyorum. İyi bir proje gelirse kabul ederim." şeklinde konuşmuştu.